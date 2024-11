LaLiga pospone partidos en Valencia y otros puntos de España por los estragos ocasionados por la DANA

La DANA golpeó con toda su furia a la Comunidad de Valencia y otras zonas de España. Tras todas las imágenes donde se muestra a los voluntarios y a las autoridades hacer todo lo posible por recuperar las zonas afectadas y devolverle la normalidad a las personas que sufrieron el desastre natural. Ahora LaLiga confirmó que se suspenderán algunos partidos correspondientes de la jornada 13 en la Comunidad de Valencia, así como en otras partes de España.

Los primeros en solicitar la suspensión del juego fueron el Espanyol y el Valencia, quienes estaban programados para disputar el cotejo este 9 de noviembre en el RCDE Stadium. La solicitud fue trasladada a la Real Federación Española de Fútbol que deberá analizar la solicitud y determinar lo mejor para la liga y la seguridad de los jugadores y aficionados. Este no será el único partido que sufrirá cambios en el calendario.

Los juegos que se verán afectados por la DANA

El impacto de la DANA en España ya pospuso dos juegos. El Real Madrid vs Valencia y el Villarreal vs Rayo Vallecano fueron los primeros juegos que sufrieron cambios en el calendario. Ahora, después de ver todas las imágenes desgarradoras, se está ante la posibilidad de posponer el juego del Espanyol y Valencia y algunos otros más.

Los juegos de Valencia se han suspendido por los estragos de la DANA (IG: valencia)

En la Segunda División, la Liga Hypermotion, reveló que se está analizando la posibilidad de suspender el juego entre Tenerife y Levante. El juego está programado para disputarse el 10 de noviembre. Al igual que el Espanyol vs Valencia, los clubes fueron los que solicitaron un cambio de fecha. Estos dos torneos no fueron los únicos afectados, ya que la Copa del Rey también sufrió cambios.

En la Copa del Rey, el Valencia y Levante aplazaron sus respectivos partidos de la primera ronda. Los juegos cancelados en la Copa del Rey se encuentran: CP Parla Escuela vs Valencia, Manises vs Getafe CF, FC Jove Español vs Real Sociedad y Pontevedra vs Levante. Ahora queda que se confirmen algunos los días en los que se jugarán todos los juegos.

Solidaridad del futbol español con los afectados por la DANA

LaLiga, la RFEF y la Liga F crearon el comité de crisis para apoyar a las instituciones de futbol afectadas en la Comunidad de Valencia por la DANA. Además de esta iniciativa que comenzará a trabajar después de la recuperación de las zonas afectadas. Además de estos detalles, se tiene que recordar que algunos de los clubes ya destinaron su apoyo con donaciones económica y otros aspectos para sumar en la búsqueda de solucionar la crisis generada en la zona de desastre por la DANA.

Los equipos se han volcado para ayudar a liberar las zonas afectadas en la Comunidad de Valencia (IG: )

