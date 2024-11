Liguilla del futbol mexicano: La Inteligencia Artificial revela quién será el campeón del Apertura 2024

Este miércoles y jueves se disputarán los partidos de ida de los Cuartos de Final. Cruz Azul, Xolos, América, Toluca, Monterrey, Pumas, Tigres y San Luis están listos para emocionar a todos los amantes del balompié nacional en la búsqueda de acercarse un poco más a levantar el trofeo de la Primera División. Ahora, antes de conocer los resultados de los primeros encuentros, vamos a revelar qué dice la Inteligencia Artificial sobre el futuro campeón de la Liga Mx.

La Máquina es el equipo favorito a ganar el torneo Apertura 2024 después de dominar la temporada regular, pero es bien sabido que los súper líderes no siempre cuentan con la mejor de las suertes en la Liguilla. Por ese motivo, previo a que se jueguen los primeros partidos de los Cuartos de Final, se le cuestión a la IA sobre el posible ganador de la Primera División Mexicana en este cierre del 2024.

Se tiene que recordar que la Inteligencia Artificial considera varios parámetros, todos cuantitativos para determinar quién podrá ser el ganador. Eso sí, no es algo que se pueda considerar como 100 por ciento cierta, ya que no toma factores como posibles lesiones y, al final del día, todos los partidos tienen 90 minutos y puede ocurrir cualquier cosa dentro del terreno de juego que no se pueda predecir a través de un algoritmo. Una vez dicho esto, vamos a presentar al campeón del futbol mexicano.

Partidos de Cuartos de Final de la Liga Mx (X: LIGABBVAMX)

¿Qué equipo ganará el Apertura 2024, según la IA?

La Inteligencia Artificial dio una predicción sobre los Cuartos de Final y el resto de las fases que se viven dentro de la Liguilla, por lo que vamos a desmenuzar cómo quedan cada uno de los duelos de cuartos, semis y de la Gran Final. La idea es poder conocer al nuevo campeón de la Primera División Mexicana o, en caso de que sea el América, al primer tricampeón del futbol mexicano.

La IA estipuló que Cruz Azul avanzará a las Semifinales del torneo por un marcador global de 5-1. Los Xolos perderían los dos partidos, siendo la vuelta una goleada de 3-0. En el duelo entre Toluca y América, los Diablos se llevarían el pase a la siguiente ronda por un marcador global de 4-2.

En la llave de Tigres y Atlético San Luis, la IA le dio el pase a los de la Universidad Autónoma de Nuevo León por un marcador de 5-1. El cuarto y último enfrentamiento de Cuartos de Final es entre Monterrey y Pumas, donde la Inteligencia Artificial le dio el pase a los de la UNAM con un marcador de 3-2.

La IA pone a Pumas en Semis contra el Cruz Azul (X: LIGABBVAMX)

En Semifinales, Cruz Azul se enfrentará a Pumas. La Máquina se impondrá en un marcador global de 4-1. Toluca y Tigres serán los otros clubes que se enfrentarán en la antesala del balompié mexicano. Los felinos se impondrán a los Diablos por un marcador de 4-3 para dejar una final entre celestes y los de la UANL.

La Gran Final terminará con un marcador global de 3-2 y serían los dirigidos por Anselmi los que se llevarían la corona. De acuerdo con la IA, Tigres y Cruz Azul terminarían 1-1 en el partido de ida, pero a la vuelta, los de la Noria se impondrían 2-1 para dejar el marcador global en favor de los líderes del torneo Apertura 2024.

