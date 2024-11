Myles Turner, de Indiana Pacers, sorprende con su disfraz de Star Wars al llegar al estadio Gainbridge Fieldhouse

Cuando una persona se considera fan de alguna serie, película o saga, es capaz de invertir mucho dinero, tiempo y esfuerzo para restar este peculiar gusto, pues cualquier ocasión puede ser el momento preciso para salir con nuestra mejores galas y transmitir esa pasión por lo que realmente nos importa.

Esto es lo que ha hecho, desde hace tiempo el jugador profesional de la NBA, Myles Turner, de los Indiana Pacers, que siente un fuerte gusto por las películas de la saga Star Wars, pues previo a los partidos, se viste con atuendos de los icónicos personajes de la franquicia creada por George Lucas.

En el último partido celebrado en el Gainbridge Fieldhouse cuando los Pacers se enfrentaron a los Washington Wizards, el pívot Myles Turner se transformó en Kylo Ren, el icónico villano de la nueva trilogía de Star Wars, creada en 2015, que fue interpretado por el actor Adam Driver.

Acompañado de dos Sith Troopers, Turner no solo rindió homenaje a la famosa franquicia, sino que también mantuvo viva la tradición de sorprender a sus seguidores con sus creativos atuendos, como lo hace cada noche que juega.

Desde pequeño, Turner siente gran afición por Star Wars Créditos: Facebook ESPN Fans

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Myles Turner se deja llevar por su pasión por Star Wars pues desde su llegada a la NBA, el jugador ha manifestado abiertamente su afición por la saga galáctica, la cual ha tenido un impacto significativo en su vida personal.

En 2018, Turner compartió que su amor por Star Wars comenzó cuando su madre le regaló la trilogía original. Desde entonces, no ha dejado de profundizar en el universo de Star Wars, disfrutando de las películas, series y videojuegos relacionados.

“Las vi una y otra vez. No estoy seguro de cómo me identifiqué con eso, simplemente me llamó mucho la atención”, confesó. Este entusiasmo por el mundo de Star Wars se ha convertido en una de sus características más distintivas.