Di Maria revela la diferencia entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo El “Fideo” fue compañero de Messi en la Selección Argentina y de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

Ángel Di María es uno de los futbolistas más importantes del mundo. Con una trayectoria impresionante que abarca algunos de los clubes más prestigiosos y una vasta experiencia internacional, el "Fideo" ha dejado una huella imborrable en el fútbol mundial. Su habilidad para desequilibrar partidos con su velocidad, técnica y visión de juego lo ha consolidado como uno de los jugadores más destacados de su generación. A lo largo de su carrera, ha sido pieza clave tanto en competiciones de clubes como en las selecciones nacionales, lo que le ha permitido ganar el reconocimiento global y asegurar su lugar en la historia del deporte.

Di María, uno de los futbolistas más importantes del mundo. Fuente: Archivo

Además de sus logros con equipos y con la Selección Argentina, el "Fideo" ha tenido el privilegio de jugar con Lionel Messi y con Cristiano Ronaldo. Estos dos astros del fútbol, considerados por muchos como los mejores jugadores de todos los tiempos, han sido compañeros de equipo de Di María en momentos cruciales de su carrera. Jugar al lado de Messi, con quien ha compartido la camiseta de la Albiceleste, y de Cristiano Ronaldo, con quien formó una sociedad exitosa en el Real Madrid, ha sido una experiencia invaluable que ha enriquecido tanto su juego como su legado personal.

Di María reveló la diferencia entre Messi y Cristiano. Fuente: Archivo

DI MARIA FUE COMPAÑERO DE “LA PULGA” Y DE “CR7”

Ángel Di María fue compañero de Messi en la Selección Argentina y de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Durante sus años en la Albiceleste, Di María jugó un papel fundamental en los éxitos del equipo, participando en torneos clave como la Copa América y la Copa del Mundo. Su asociación con Messi en el ataque argentino dio frutos con victorias memorables y el anhelo de lograr títulos internacionales, culminando con la consecución de la Copa América 2021.

Di María y Messi en la Selección Argentina. Fuente: Archivo

Por otro lado, en el Real Madrid, Di María compartió vestuario con Cristiano Ronaldo, formando parte de una de las épocas más exitosas del club, marcada por la conquista de varios títulos de La Liga y la Liga de Campeones de la UEFA. La conexión entre ambos jugadores fue clave para el dominio del fútbol europeo en ese período.

Di María y Cristiano en Real Madrid

DI MARÍA REVELÓ CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE MESSI Y CRISTIANO

En una entrevista con Clank!, Ángel Di María le relató a Juan Pablo Varsky cómo experimentó de cerca la rivalidad entre el Real Madrid y el Barcelona durante su tiempo en el club merengue. Di María describió la intensidad de los clásicos de LaLiga, señalando que en la selección española los jugadores parecían amigos, pero cuando se enfrentaban en los derbis, las patadas y los golpes eran inevitables. Según el argentino, esta tensión fue fomentada por su entrenador, José Mourinho.

Di María con Juan Pablo Varsky. Fuente: Archivo

“Mourinho había implantado en la mente de los jugadores del Real Madrid que para vencer al Barcelona era necesario jugar con dureza, presionar más y aprovechar las oportunidades de gol. Recuerdo que después de la humillación sufrida en el Camp Nou, donde nos metieron cinco goles, nos dimos cuenta de que teníamos que cambiar nuestra mentalidad. Ese fue el punto de inflexión que transformó los partidos contra el Barça en algo mucho más agresivo, con los jugadores llegándose incluso a pelear”, explicó Di María.

Fue en este contexto que Lionel Messi entró en escena. Di María recordó cómo temía por la integridad física de Messi, especialmente en situaciones de alta tensión, como una final disputada en Mestalla. “Me preocupaba más que lo lesionaran a Leo que cualquier otra cosa. Recuerdo que en un momento, durante una contra, le di una patada a Leo porque no me quedaba otra, si no lo paraba podían hacer un gol. Le pedí perdón enseguida, pero fue una jugada de segundos. Al final me echaron, y así terminó todo”, relató.

En cuanto a la eterna comparación entre Messi y Cristiano Ronaldo, Di María no dudó en afirmar que, aunque ambos son considerados los mejores de la historia, la diferencia entre ellos es abismal. “Siempre dije que son los dos mejores, pero está claro que Leo es el mejor, por lejos. No solo por los ocho Balones de Oro que ha ganado, sino por su calidad natural. Lo de Cristiano es fruto de su trabajo constante, entrenamiento y esfuerzo. Messi, en cambio, juega como si fuera fácil, como si estuviera jugando con amigos. La diferencia entre los dos es enorme y no hay nadie comparable a Leo”, comentó Di María.

Además, el argentino habló sobre la competitividad de Messi y cómo, año tras año, luchaba por mantenerse en la cima. “Leo siempre quería ganar el Balón de Oro, y cuando veía que Cristiano estaba creciendo, parecía que Leo se motivaba aún más. A veces, parecía que lo hacía sin esfuerzo, era tan natural para él. Lo sigue demostrando ahora, a los 37 años, amaga a todos y sigue definiendo como hace 15 años. Cuando él quiere, simplemente lo hace”, concluyó.

