¿Quién es Ella Bucio? La mexicana que ganó medalla de oro en el mundial de Parkour

Ella Bucio sorprendió a nuestro país luego de conseguir la medalla de Oro en el Mundial de Parkour, pues la mexicano no solo destacó por su talento y deportividad en la modalidad Speed demostrando que México sigue rompiendo paradigmas en los deportes más importantes del mundo.

Fue el Comité Olímpico Mexciano quién informó este fin de semana que la mexicana se proclamó campeona del Campeonato Mundial de Parkour en la modalidad Speed, por lo que compartió su gran logró en las redes sociales donde los mexicanos aplaudieron a la mexicana.

"Ella Bucio pone el nombre de México en lo más alto al coronarse en el Campeonato Mundial de Parkour-FIG, modalidad de Speed, celebrado en Kitakyushu, Japón. Con un tiempo de 38.28 segundos, superó a la estadounidense Audrey Johnson (38.62) y a la sueca Miranda Tibbling (39.55)", dijo el COM en sus redes.

La mexicana repitió el título mundial que consiguió en 2022 tras ganar la modalidad de estilo libre, ahora llevaba dos años quedándose con la presea del modo de velocidad para poder aumentar sus medallas por lo que tras la victoria habló sobre la dificultad de llegar a la cima en esta disciplina.

“Ha sido bastante agotador tanto física como mentalmente con los cambios de horario debido al clima y sin saber si estaríamos compitiendo o no. Pero al final, si no lo intentas, no puedes tener éxito. Estoy contenta de haber ganado a pesar de todas esas dudas”, dijo Bucio.