“No tenía opciones para ganar dinero”: El oscuro pasado del Vampiro Canadiense antes de ser luchador

El Vampiro Canadiense se vio involucrado en una fuerte situación a sus 14 años de edad TikTok: @lataquilla

Una de las más grandes leyendas de la lucha libre mexicana e internacional es Ian Richard Hodgkinson, mejor conocido en el medio como el "Vampiro Canadiense", quien fue uno de los luchadores más icónicos del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) durante la década de los noventas y de la empresa Lucha Libre AAA WorldWide durante los dosmiles hasta su retiro.

A lo largo de su carrera se destacó por su imponente altura y su fuerza descomunal, cualidades que lo llevaron a ser campeón de títulos importantes como " Rey de Reyes", "Campeón Universal Peso Pesado de la WWC", "Campeón Mundial de Peso Completo de la UWA " y "Campeón Mundial en Parejas de la AAA".

Además de ser un gran peleador en el cuadrilátero, el "Vampiro Canadiense" también ha demostrado ser un gran luchador de la vida misma, en donde ha tenido que librar algunas oscuras batallas, tal y como lo compartió recientemente en el podcast "La Taquilla" con el conductor René Franco, al contar una impactante anécdota sobre su pasado.

El "Vampiro Canadiense" fue una de las máximas estrellas de la AAA

Foto: Instagram/

vampirovudu

En un momento del programa, el "Vampiro Canadiense" habló sobre que es lo que hacía antes de convertirse en un luchador profesional mientras vivía en su natal Canadá, compartiendo que durante su juventud trabajaba en una empresa de lucha libre pero no como peleador, si no como ayudante en general, época en la que también fue jugador de hockey sobre hielo.

Sin embargo, también narró detalles oscuros sobre aquel momento en el que tan sólo tenía 14 años, explicando que llegó a estar involucrado en negocios relacionados con el crimen organizado, una medida desesperada a la que tuvo que recurrir para poder subsistir ya que su familia era muy pobre, aclarando que no se metía en el terreno de lo ilícito como tal, sino que era el encargado de cobrar debido a su atemorizante aspecto.

"Mi juventud no fue muy sana, yo estaba involucrado en el crimen organizado, mi familia era muy pobre y en esos tiempos yo no tenía opción, no tenía como ganar dinero. No tanto rompí la ley, mi trabajo era ir a cobrar", explicó el "Vampiro Canadiense".