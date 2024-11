Faitelson sobre derrota de México ante Honduras: "una vergüenza perder con la selección número 77"

El periodista deportivo David Faitelson criticó a la Selección Mexicana de Futbol tras perder 2 - 0 ante el equipo de Honduras en el primer partido de la eliminatoria de la Nations League en el Estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula. "La realidad de la selección mexicana es esta… Una vergüenza perder con la selección número 77 del mundo…", arremetió.

El comentarista de TUDN provocó con sus comentarios una oleada de críticas y comentarios de todo tipo entre la afición hondureña, quien celebró como nunca su triunfo ante la selección de México, cuyo Director Técnico, Javier Aguirre, terminó descalabrado y con sangre en la cabeza tras el encuentro.

Javier Aguirre resultó descalabrado tras el partido de México con Honduras

Después del pitazo final, Javier Aguirre ingresó al campo de juego para saludar al cuerpo técnico de la Selección de Honduras. Fue en ese momento cuando los "aficionados" de aquel país comenzaron a arrojar objetos en su contra. Uno de ellos le dio e la cabeza.

El hondureño Luis Palma anotó dos goles que le dieron la ventaja a su equipo sobre la selección mexicana de futbol, lo que provocó las críticas de Faitelson durante la narración del partido en Televisa. Hay que recordar que el periodista se fue a TuDN luego de permanecer años en ESPN y previamente, en Tv Azteca con su amigo José Ramón Fernández.

Antes del partido entre México y Honduras, Faitelson sentenció que el encuentro no era relevante. "Ganarle a Honduras es ganarle a un don nadie", lo que no fue bien recibido entre la afición catracha, que no dejó de echarle en cara sus palabras al comentarista deportivo mexicano.

Los dichos de Faitelson se sumaron a las del Chino Huerta, delantero mexicano quien expresó que era mejor perder ante Uruguay que ganarle a Honduras, lo que finalmente tampoco ocurrió.