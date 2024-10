Andrés Iniesta y su poderoso discurso con el que se despidió del futbol

Andrés Iniesta es una leyenda del futbol moderno, pues tras su paso por el Barcelona se destacó por ser uno de los mejores futbolistas de todo el mundo, siendo además uno de los más nominados al balón de oro e inclusive fue parte de una de las fuerzas más poderosas del deporte con Sergio Busquets y Xavi Hernández.

Fue así que un 8 de octubre decidió hacer un evento para despedirse formalmente del futbol que le cumplió todos sus sueños, pues con la característica clase con la que se le conoció en el futbol, el nacido en Fuentealbilla decidió dar un poderoso discurso de despedida.

Recordando como fue un héroe mundialista marcando en la final del mundial de Sudáfrica 2010, volvió a darnos una de las lecciones más humildes y especiales que nos pudo haber dado, ya que el español dio con elegancia, como todos sus países, un adiós al futbol de la manera más emotiva posible.

El español comenzó con orgullo sus orígenes españoles, pues nacido en Fuentealbilla demostró que solo falta tener un sueño tan grande como el de ser futbolista para poder conseguir ser uno de los mediocampistas más importantes de la historia y quizá el mejor futbolista de la historia de España.

Además del origen de su, historia no dejó de mencionar a su familia, quienes lo apoyaron durante todo el camino para volverse futbolista y además a sus 40 años, serán quienes lo apoyen en esta dura transición del futbol a la vida cotidiana, por lo que decidió darle un pequeño homenaje.

"Como bien sabéis, ya tengo 40 años, me habéis visto hablar muchas veces y sabéis la importancia que tiene para mí mi familia. Siempre han sido mi motor, donde siempre me he apoyado. Mi hermana y mis padres lo han sido todo para mí. Hoy tengo mi maravillosa familia, con Ana y nuestros seis pequeños. Son el motor que mueven todo y dan sentido a lo que hacemos. Me gustaría hacer una mención especial para mi padre, ha sido mi inspiración. Siempre hemos tenido una conexión muy especial desde que tuve dos años. Mi pasión por el fútbol y lo que he hecho en el fútbol se lo debo a él. Muchísimas gracias por todos los consejos, por los silencios y por lo que has significado para mí", agregó Iniesta.