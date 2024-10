Lo Bueno y lo Malo de la NFL de la Semana 5

Bastó con que transcurrieran cinco semanas para que cayera el primer entrenador en jefe de esta temporada, y es que el día de hoy la directiva del equipo de los New York Jets acaba de darle las gracias a Roberth Saleh, quien tomó el mando del equipo en 2021, y cuyo récord al frente del mismo fue de 20 victorias y 36 derrotas. Robert Saleh nunca fue capaz de establecer una defensiva dominante con los Jets, como lo había hecho con San Francisco cuando fue su Coordinador Defensivo hace unos años, y si a eso le sumamos la evidente mala relación que tenía con Aaron Rodgers, era cuestión de tiempo para que explotara la bomba.

A pesar de todas las bajas que han tenido a la ofensiva, el equipo de los Kansas City Chiefs continúa siendo un fuerte candidato al título, y es que son los únicos que continúan con paso perfecto dentro de la Conferencia Americana.

A continuación, les tenemos el análisis de la información más relevante de lo acontecido en la semana cuatro:

Lo Bueno

Andy Reid es un experto reviviendo muertos en su equipo, y es que no hay otra forma de explicar el partidazo que dieron el receptor Juju Smith-Schuster y el corredor Kareem Hunt, quienes rebasaron las 100 yardas, respectivamente, y fueron decisivos en la victoria de los Chiefs, a pesar de que la carrera de ambos lleva años en declive.

Con esa victoria, el equipo de Kansas City es el único que continúa con paso perfecto dentro de la Conferencia Americana.

Los Minnesota Vikings siguen demostrando el por qué son el equipo más sólido de toda la NFL hasta el momento, y si bien es cierto, le costó mucho trabajo a Sam Darnold poder superar a la complicada defensiva de los Jets, la defensiva púrpura también le hizo la vida imposible a Aaron Rodgers, quien apenas sufrió su quinta intercepción devuelta para anotación en los 20 años que lleva jugando como profesional.

A pesar de que apenas estamos en la semana 5, ya tenemos un claro líder en la carrera para llevarse el premio al mejor jugador novato ofensivo del año, y es el Quarterback de los Washington Commanders, Jayden Daniels, quien está teniendo un comienzo histórico con su equipo, al tener 8 anotaciones y tan solo dos intercepciones, con lo que ha posicionado a los Commanders en el primer lugar de la División Este de la Conferencia Nacional con récord de 4-1, por encima de los Cowboys y de los Eagles. Y por si esto fuera poco, los Commanders cuentan con la ofensiva número uno de la NFL, al promediar 31 puntos anotados por encuentro, lo cual sin duda hace sonreír a su leal afición.

Tal vez no fue el partido más vistoso en la carrera de Dak Prescott, quien fue interceptado en dos ocasiones, sin embargo, logró silenciar a todos sus detractores al haber lanzado el pase de anotación con el que consiguieron el triunfo en los instantes finales del encuentro ante los Steelers, en el mismísimo estadio de Pittsburgh, demostrando que tiene el carácter suficiente para guiar a su equipo a la victoria, a pesar de las adversidades.

Dak Prescott ganó este fin de semana con los Dallas Cowboys Créditos: AP

A lo largo de su carrera Dak ha sido tachado de ser un jugador pecho frío que sucumbe ante la presión, sin embargo, podríamos estar ante el inicio de una nueva era en la que finalmente asume su rol de líder dentro del equipo.

La buena química que existe entre Jordan Love y su ala cerrada Tucker Kraft sigue dando mucho de qué hablar, y es que desde que Love regresó a los emparrillados, lleva ya tres pases de anotación con Kraft, quien junto con el receptor Jayden Reed, se ha convertido en una de las armas favoritas de la ofensiva de los Packers, quienes volvieron a la senda del triunfo aprovechando las bajas del equipo de los Rams.

Por segunda semana consecutiva, el ataque de los Baltimore Ravens lució imponente, y es que Derrick Henry y Lamar Jackson están jugando en otro nivel diferente al resto de sus compañeros de equipo. Los Ravens vinieron de atrás para imponerse a los Bengals en tiempo extra (41-38), en lo que ha sido el partido más emocionante de la temporada, y terminaron de demostrar que serán el rival que vencer dentro de la Conferencia Americana.

Finalmente, y de manera dramática, Trevor Lawrence consiguió darle la primera victoria de la temporada al equipo de los Jaguars, a quienes las próximas dos semanas les esperan una serie de partidos en la ciudad de Londres, la cual se ha convertido en su segunda casa durante los últimos años.

Los New York Giants dieron la campanada al haber derrotado a domicilio al equipo de los Seattle Seahawks (29-20), siendo lo más sorprendente el que lo hayan hecho sin su receptor estrella Malik Nabers, a quien Daniel Jones supo suplir de maravilla al involucrar al resto de los receptores del equipo, en lo que fue una sorprendente actuación del equipo de los Giants, ante una decepcionante ofensiva de Seattle.

LO MALO

Ni siquiera la inspiradora actuación de Joe Burrow, quien terminó con cuatro envíos de anotación y casi 400 yardas, fue suficiente para que los Bengals lograran evitar caer el fin de semana. Su defensiva ha sido una coladera y actualmente es la segunda peor rankeada en cuanto a yardas y anotaciones permitidas, únicamente se encuentran por encima de la defensiva de Carolina, y gracias a ello es que se encuentran con cuatro derrotas y una sola victoria, en lo que es el peor inicio de campaña en toda la carrera de Burrow.

Para el equipo de los Patriots se avecinan muchos cambios después de haber perdido de manera absurda ante el inoperante equipo de los Dolphins el domingo anterior. Primero que nada, será inevitable que veamos a Drake Maye al mando de la ofensiva próximamente, mientras que en la defensiva tendrán que lidiar con la baja del veterano Jabrill Peppers, quien fue arrestado el sábado pasado debido a posesión ilegal de drogas, además de haber agredido físicamente a su pareja.

La resurrección de Andy Dalton con los Carolina Panthers hace un par de semanas tan solo fue un espejismo, ya que no hay forma de tapar el sol con un dedo, el equipo de Carolina realmente tiene demasiadas limitaciones y no juega a nada, por lo que no habríamos de extrañarnos si pronto vemos a Bryce Young nuevamente como su Quarterback titular.

El colapso del equipo de los San Francisco 49ers durante el último cuarto de sus encuentros, lo que lamentablemente se ha vuelto una tradición en los equipos que dirige Kyle Shanahan, quien no sabe cerrar los partidos. En esta ocasión dejaron ir una ventaja de 10 puntos, y lo peor del caso es que nuevamente fue ante un rival divisional (Arizona), ya que previamente les sucedió lo mismo en contra de los Rams. Este jueves visitarán al equipo de los Seahawks y al no poder contar con su pateador Jake Moody, quien sufrió un esguince en el tobillo, será el trotamundos Matthew Wright el encargado de patear los goles de campos para el equipo.

Las Vegas Raiders ya no saben que hacer con sus mariscales de campo, pues es muy evidente que han perdido la fé en su titular Gardner Minshew, quien estando a 5 yardas de anotarle a los Broncos, fue interceptado por Patrick Surtain II, devolviendo el balón a tierra prometida, lo que provocó que entrara Aidan O’Connell en relevo de Minshew, pero tampoco fue la solución, ya que posteriormente O’Connell también fue interceptado.

Por segunda semana consecutiva el equipo de los Bills fue incapaz de quedarse con la victoria, siendo lo más preocupante el golpe que recibió Josh Allen en la cabeza al caer aparatosamente sobre el terreno durante una jugada, pero lo más sorprendente es que los médicos de la NFL lo hayan dejado que continuara jugando y no lo hayan puesto de inmediato en el protocolo de conmoción, ya que claramente quedó muy sacudido el resto del encuentro.

Bills volvió a perder, esta vez contra los Texans Créditos: AP

La directiva de los Browns debe de tomar el toro por los cuernos y banquear de forma definitiva a su Quarterback Deshaun Watson, debido a su bajísimo rendimiento y a su pésima actitud dentro del terreno de juego. Watson se ha convertido en un verdadero cáncer para el equipo y el domingo pasado lo demostró una vez más, al desobedecer las indicaciones de su entrenador Kevin Stefanski, quien le pidió que se la jugaran en cuarta oportunidad, pero Watson lo ignoró y abandonó el terreno de juego, costándole una infracción a su equipo, lo cual hizo que tuvieran que conformarse con un gol de campo, mismo que no les servía de nada en esos momentos.

Por: Diego Carreño

@diegocarrenoff

dhfm