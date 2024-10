¿Está de vuelta? Odell Beckham Jr. podría volver con los Miami Dolphins para el partido contra los New England Patriots

Odell Beckham Jr. es uno de las grandes estrellas de la NFL, peor los fans del fútbol americano no habían podido disputar ningún partido de la presente temporada. Ahora, previo a que comience la actividad del domingo de la semana 5 de la liga más importante en el emparrillado, es momento de revelar que el receptor de los Dolphines podría estar presente para enfrentar a los Patriots. Se tiene que recordar que al comenzar la temporada, el receptor fue colocado en la lista PUP.

El receptor de la franquicia de Miami fue colocado en la lista de Físicamente Incapaces de Jugar (PUP por sus siglas en inglés) debido a una lesión que sufrió en el último partido con Baltimore Ravens. En aquel momento no se informó la gravedad ni donde ocurrió la lesión de Odell, pero ahora, después de perderse cuatro partidos de temporada regular, Beckham Jr. podría disputar sus primeros minutos en el emparrillado.

Odell Beckham Jr. salió de la lista PUP (IG: obj)

Odell Beckham Jr. está listo para debutar con los Dolphines

El receptor llegó a la franquicia de Miami en mayo, pero lo hizo con la lesión que lo dejó fuera de los últimos partidos de la temporada los Baltimore Ravens. Ahora, después de cuatro partidos de haber comenzando la temporada, es momento de verlo pisar el césped vestido con los colores de los Dolphines. La posibilidad de su debut es grande, pero no se puede cantar victoria todavía. Se tiene que recordar que Odell no juega desde el 31 de diciembre 2023, en la semana 17.

El jugador de los Dolphines ya entró esta semana con el equipo de Florida y ya salió de la lista de Físicamente Incapaces de Jugar, por lo que las posibilidades de verlo dentro del emparrillado este domingo son bastante altas. De acuerdo con el entrenador en jefe, Mike McDaniels, Bekcham Jr. se ha preparado mucho para su debut con la franquicia de Miami, pero no quiso asegurar que vería minutos dentro del campo de juego en el Gillette Stadium.

Odell jugó su último partido de NFL el 31 de diciembre (IG: odj)

A qué hora será el partido entre Patriots y Dolphines

Para todos aquellos que no se quieran perder un solo instante de la actividad en la casa de los New England Patriots deberán tener en cuenta que la cita comenzará en punto de las 11:00, hora de la Ciudad de México. Otro detalle importante a tener en cuenta sobre este partido es por dónde se podrá ver, ya que no estará disponible por televisión abierta y tampoco de paga.

Para todos aquellos que quieran ver el partido completo, deben considerar que la transmisión pasará por DAZN y por NFL Networks. Para los que no tengan pagada alguna de estas aplicaciones, podrán ver las mejor información a través de El Heraldo de México y sus diferentes plataformas.

