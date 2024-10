Cancelación de último momento: Omar Chávez y Misael Rodríguez dejan plantados a aficionados en Pachuca

Ocho kilogramos sobre el límite de lo pactado fue la razón por la que el chihuahuense Misael Rodríguez decidió tirar la pelea con Omar Chávez, a un par de horas de su encuentro en Pachuca, Hidalgo.

"Estoy decepcionado, no sé qué decirle a la gente que compró boleto. Pinche Chino culón. Después de todo lo que hizo en la conferencia. Nos preparamos mucho. Me pesé de nuevo para que no hubiera problema. Pero cuando salí ya no estaba, deberían de demandarlo y no dejarlo pelear.", dijo Chávez Carrasco.