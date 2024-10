Edgar Zaldivar, quién es el futbolista que intentó burlarse de chivas y terminó humillado

El Clásico Tapatío ha comenzado con un pleito entre jugadores de Chivas y Atlas, pues, en las conferencias de prensa, se ha comenzado a calentar el partido antes de que se juegue este fin de semana en la perla tapatía, pues el Estadio Akron será el escenario de este caliente encuentro.

Y aunque con la polémica de lo sucedido con el “Piojo” Alvarado tras lanzar un petardo a los periodistas y reporteros que esperaban a los jugadores este jueves, la verdadera noticia fue que en el otro lado de Guadalajara se vivió un momento extraño, pues, un jugador de Atlas decidió arremeter contra las chivas.

Generando una pelea de declaraciones, pues, hasta el “Nene” Beltrán decidió hablar sobre lo que pasó, lo que ha iniciado un enfrentamiento entre jugadores antes de lo que suceda en este clásico tapatío.

Fue en conferencia de prensa que el mediocampista del Atlas decidió dar su opinión sobre la actualidad de Chivas y lo que ha conseguido como institución en los últimos años, mencionando que Atlas ha conseguido mucho más.

"Te da el reconocimiento de ser bicampeón, ellos no han conseguido prácticamente nada con su club. A lo mejor pueden ser más vistos o más reconocidos o lo que sea, pero me llena más a mí, me quedo más con el valor o con el sabor de que tú hiciste historia acá, que dejaste tu huella acá, como sucedió con Jeremy, con 'Hueso', Gaddi, yo, tuvimos esa oportunidad de poder dejar un bicampeonato aquí en esta institución que nos dio la oportunidad, yo con eso tengo, porque lo buscamos durante mucho tiempo", dijo Zaldivar.