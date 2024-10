Dallas Cowboys vs Pittsburgh Steelers: así nació la intensa rivalidad entre dos de los mejores equipos de la NFL

Cada vez se acerca más la fecha del gran clásico entre Dallas Cowboys vs Pittsburgh Steelers, un partido sumamente esperado por los aficionados ya que solamente se lleva a cabo una vez cada cuatro años cuando los conjuntos de la Conferencia Americana y la Conferencia Nacional logran coincidir en la temporada regular.

Será este domingo 6 de octubre cuando ambos equipos se enfrenten a las 18:20 horas de la tarde en el Acrisure Stadium, hogar de los Steelers, ubicado en Pensilvania, en el juego que forma parte de los eventos programados para la semana 5 de la NFL y que promete ser uno de los más intensos de la temporada debido a la fuerte rivalidad que existe desde hace años entre ambos.

El encuentro entre los Dallas Cowboys vs Pittsburgh Steelers sucede cada 4 años

Foto: X @nflmx

Así nació la intensa rivalidad entre los Dallas Cowboys vs Pittsburgh Steelers

La intensa rivalidad entre los Dallas Cowboys vs Pittsburgh Steelers siempre ha estado basada en la competencia por definir que conjunto es el mejor, ya que ambos siempre se han destacado por ser dos de los equipos con más victorias y títulos en la NFL, manteniéndose casi a la par, al grado de que cada uno cuenta con el mérito de haber disputado un total de 8 partidos por el gran premio Vince Lombardi.

Dicha rivalidad ha ido aumentando con cada uno de sus encuentros, sobre todo cuando se han enfrentado en el evento cumbre del fútbol americano, el Super Bowl, lo que ha ocurrido en un total de tres ocasiones diferentes, en donde los Pittsburgh Steelers mantienen la ventaja hasta la fecha con dos victorias obtenidas en los Supertazones X y XIII celebrados en 1975 y 1978, mientras los vaqueros se coronaron vencedores durante la última ocasión en el Super Bowl XXX de 1995.

Las peleas han formado parte de la rivalidad entre los Cuervos y los Vaqueros

Como en toda gran rivalidad, los juegos entre los Dallas Cowboys vs Pittsburgh Steelers no han estado exentos de riñas y peleas, siendo la más recordada aquella que se dio cuando el linebacker de los Cuervos, Jack Lambert inició un pleito con el ex safety Cliff Harris, luego de que la cuadrilla de los Vaqueros hicieran mofa de un error cometido por el pateador Roy Gerela.

Los Steelers han ganado dos de los tres Supertazones jugados contra los Dallas Cowboys

Foto: AP

Sigue leyendo:

Dallas Cowboys: ¿cuándo es su próximo juego contra los Pittsburgh Steelers? | NFL

Agenda deportiva: Estos son los eventos deportivos que no te puedes perder este fin de semana, del 4 al 6 de octubre