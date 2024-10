Entrenador de Las Vegas Raiders le copia a Belichick y evita a hablar de la lesión de Davante Adams

Bill Belichick, fue un legendario entrenador de la New England Patriots y bajo su mandato, de la mano con el exquarterback Tom Brady, el equipo sumó seis Super Bowl ganados, además ha sido fuente de inspiración, tanto para otros atletas, como para entrenadores dentro de la liga, algunos de los cuales, estuvieron bajo su mando en ciertas temporadas.

Uno de ellos fue Antonio Pierce, el actual head coach de Las Vegas Raiders, quien decidió copiar el estilo de Belichick para evadir comentarios de la prensa, los cuales le cuestionaban sobre cual sería el futuro en esta temporada, tanto para el equipo como para el receptor Davante Adams.

Davante Adams sufrió un lesión en el partido contra los Cleveland Browns Créditos: IG/

taeadams

Emulando al legendario Bill Belichick, Pierce optó por desviar la conversación hacia el próximo enfrentamiento contra los Broncos de Denver, programado para el domingo. “Davante está atendiendo una lesión del tendón de la corva, se está rehabilitando, y el resto del equipo se concentra en Denver”, dijo.

¿Qué pasara en la ofensiva de los Raiders este domingo 6 de octubre?

Adams, quien ha sido una figura clave en el ataque de los Raiders, podría perderse su segundo partido consecutivo debido a esta lesión. Además, rumores de un posible intercambio han comenzado a circular, avivados por la creciente tensión entre el receptor y la organización. Varios reportes sugieren que Adams podría estar buscando una salida de Las Vegas, y que la franquicia estaría abierta a considerar su solicitud.

El ambiente dentro del equipo parece estar influenciado por la incertidumbre respecto a Adams. Jakobi Meyers, receptor del equipo, admitió que la situación podría ser "una distracción". “Entendemos eso. En realidad, se trata de hacer jugadas sin importar lo que suceda, hay que seguir adelante”, afirmó.

Por su parte, el quarterback Gardner Minshew respaldó a Pierce, señalando que el equipo debe mantenerse enfocado. “Nos dijo que lo tenemos que dejar de lado. Ese no es un tema que nos corresponda. Nuestro trabajo es salir a entrenar y prepararnos para esta semana”, expresó Minshew.

El martes, Adams sorprendió al aparecer en el programa “Up and Adams Show”, revelando que no había tenido contacto con Pierce desde que el entrenador dio like a una publicación que sugería un posible intercambio. La presentadora, Kay Adams, también se mostró sorprendida por la falta de comunicación entre el entrenador y el receptor.

“Sí, yo también”, respondió un visiblemente incómodo Davante Adams. Cuando se le preguntó sobre si habían hablado desde entonces, Pierce optó por no aclarar, afirmando que “eso queda entre Davante y yo”.

