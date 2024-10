La leyenda de la Fórmula 1 que perdió la vida en el GP de México en 1962

La Fórmula 1 cuenta con infinidad de historias y de leyendas que se deben recordar. En esta ocasión vamos a sacar del baúl de los recuerdos uno de los momentos más trágicos que se han vivido en el Gran Premio de México. Un accidente que terminó con la muerte de una de las grandes leyendas de la F1. Ahora, previo que se dipute la carrera este 27 de octubre, vamos a recordar cómo perdió la vida el entonces piloto de Ferrari.

Se tiene que recordar que el circuito de la Ciudad de México cuenta con una curva conocida como la peraltada, misma que hacía muy complicada la carrera en el Autódromo de la capital de la República Mexicana. Mejor pasemos a recordar la trágica muerte de un joven que era conocido como el 'Muchacho de Oro'.

¿Quién fue el piloto de la F1 que perdió la vida

La leyenda de la que estamos hablando es de uno de los hermanos Rodríguez, para ser más precisos de Ricardo, un joven que estaba viviendo su segundo año en Ferrari, pero que lamentablemente perdió el control del bólido en la peraltada y terminó estrellándose en una carrera que contaba como exhibición, es decir, no contaba para el campeonato de pilotos ni para el de constructores.

Ricardo Rodríguez perdió la vida en el circuito de México en el 62 (X: enricotornello)

Con tan solo 19 años, Ricardo se había consagrado como el piloto más joven en llegar la F1. Ferrari fue el equipo que le abrió las puertas en 1961. En su segundo año con la escudería italiana, Rodríguez no quiso perderse la posibilidad de correr la carrera de exhibición en suelo mexicano, quería correr con su gente, pero se presentó con un auto que no era del Cavallino Rampante, ya que su escudería decidió no viajar a suelo azteca al no tener nada en juego.

Ricardo recibió el permiso de Ferrari para acudir a la carrera de 1962 en México y lo hizo con un auto concedido por Rob Walker, dueño de Lotus en aquellos años. Rodríguez se pudo presentar con su gente arriba del Lotus-Climax. El mexicano estaba listo para probar un circuito que buscaba ser retador para todos los pilotos, se dice que estaba inspirado en el circuito de Monza. La curva más controversial fue la famosa peraltada, curva que tenía una inclinación de 15 grados que servía para dar una vuelta de 180 grados en sentido contrario. La zona más peligrosa del trazado.

¿Cómo murió Ricardo Rodríguez en el circuito de la CDMX?

Ya habían terminado las prácticas del jueves, 1 de noviembre de 1962, cuando Ricardo decidió dar una vuelta más al trazado en la Magdalena Mixhuca. Rodríguez ya había marcado el tiempo más rápido en el circuito, pero quería seguir probando el auto. En esta última vuelta, fuera de tiempo, el mexicano quería arriesgar más e intentó tomar la peraltada a más de 150 km/h. El joven de 20 años perdió el control del auto, zigzagueó y se estrelló con las barras de contención.

El auto de Ricardo después del accidente en la peraltada (X: marco_coello)

El entonces piloto de Ferrari, aunque manejaba un bólido de Lotus en aquel momento, salió disparado contra la barra de protección y terminó con múltiples fracturas de cráneo, cortes y una profunda herida cerca del abdomen que estuvo cerca de partir su cuerpo. Una imagen terrorífica. El cuerpo de Ricardo terminó en el asfalto cubierto de sangre. Rodríguez perdió la vida de manera inmediata.

