De darle la 1er Premier League al Manchester City al ser despedido de la Selección de Arabia Saudita

Roberto Mancini es reconocido como uno de los entrenadores más influyentes en la historia del Manchester City, destacándose por su papel crucial en la conquista de la Premier League en la temporada 2011-2012. Bajo su dirección, el equipo logró su primer título de liga en 44 años, culminando una campaña memorable que se decidió en los últimos minutos del último partido.

Roberto Mancini campeón con Manchester City. Fuente: Archivo

Su enfoque táctico y su habilidad para motivar a los jugadores fueron clave en este logro, marcando el inicio de una era dorada para el club y cimentando su legado como uno de los grandes de la dirección técnica en el fútbol inglés. Sin embargo, su paso por la Selección de Arabia Saudita no fue bueno y terminó de manera abrupta.

Fin de la era Roberto Mancini en Arabia Saudita. Fuente: Archivo

FIN PARA LA ERA MANCINI EN ARABIA SAUDITA

A pesar de su éxito en clubes, la etapa de Roberto Mancini como director técnico de la Selección de Arabia Saudita resultó ser menos fructífera. La falta de rendimiento del equipo y la presión de la afición llevaron a una serie de decisiones críticas que culminaron en su salida abrupta. Este capítulo en su carrera subraya las dificultades que pueden enfrentar incluso los entrenadores más experimentados cuando se trata de gestionar selecciones nacionales, donde las dinámicas y los desafíos son significativamente diferentes a los de un club.

Lo cierto es que en los catorce meses que estuvo al mando, los resultados no fueron favorables, logrando solo siete victorias en los 18 partidos que dirigió. En cuanto a las eliminatorias para el Mundial 2026, Arabia Saudita se encuentra en la tercera posición del Grupo C en la tercera ronda, lo que no le permitiría clasificar directamente para la Copa del Mundo. Esta situación inconsistente llevó a la directiva a tomar la decisión de despedir a Mancini.

