Pumas ha crecido en confianza y debe demostrarlo ante Cruz Azul, afirma César Huerta

Luego de su ausencia en el encuentro ante Rayados en la Jornada 13, César Huerta dice sentirse motivado para enfrentar este sábado a Cruz Azul en uno de los duelos más importantes para Pumas en el Apertura 2024.

El atacante felino espera un partido muy competitivo ante el líder del torneo, y considera que son favoritos pesar de jugar en casa.

“Los últimos resultados y la posición en la tabla nos respalda, hemos hecho las cosas bien”, afirmó el Chino. “Tenemos que poner todo en la cancha para que nos consideren dentro de ese grupo”, afirmó.

Considera que la ausencia de Lisandro Magallán, quien salió lesionado en el encuentro en Monterrey les va a pesar en un duelo decisivo como este, “es nuestro capitán pero vamos a hacer todo lo posible para hacer las cosas bien y al que le toca estar lo haga de lo mejor”.

César Huerta: "Prefiero enfocarme en Pumas"

En el plano personal, asegura que no echa las campanas al vuelo, a pesar de los rumores, mucho menos de los que hablan de una posible salida a Europa, “primero prefiero enfocarme en Pumas, esa es mi prioridad, quiero hacer historia aquí, mi mente está enfocada acá”.

Agradece su nivel de juego al trabajo de sus compañeros y a la humildad que ha mantenido, “todo es por el trabajo día a día, no me gusta ponerme un techo, se los debo a ellos. Se vio en el último partido donde no estuve y aún así, se vieron de maneara adecuada”.

Huerta pidió el apoyo de la afición auriazul para este compromiso y agradece las muestras de cariño que le han manifestado, “creo que goles son amores y mi trabajo es darle alegrías a la afición. El equipo con los resultados lo está consiguiendo y para estar en la historia, hay que poner tu nombre con títulos”, finalizó.

