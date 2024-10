Cruz Azul: las seis opciones que tiene La Máquina para su nuevo estadio en la CDMX

Mucho se ha especulado desde que Víctor Velázquez, presidente del club de fútbol Cruz Azul dio a conocer que pondrían en marcha el proyecto para la construcción de un estadio propio para el conjunto de "La Máquina Celeste", quien tras la remodelación del Estadio Azteca se han tenido que mover hacía el recinto de Ciudad de los Deportes.

Dicho anunció causó grandes expectativas entre los fanáticos de los "cementeros", quienes siempre han tenido la ilusión de contar con su propio campo de juegos, sin embargo, no fue hasta el día de ayer que por medio de una entrevista para ESPN, Víctor Velázquez reveló nuevos detalles al respecto, incluyendo un pequeño adelanto sobre donde podría estar ubicado el nuevo estadio del Cruz Azul.

El estadio de "La Máquina Celeste" se encuentra en desarrollo

Foto: Especial

Durante la entrevista el presidente de "La Máquina Celeste" explicó que actualmente están contemplando entre cinco y seis predios para comenzar con la construcción del estadio, sin embargo, aclaró que aún no han elegido una opción, pues quieren tomarse el tiempo para analizar cuál de ellos es el que ofrece las mejores condiciones en cuanto a accesibilidad y servicios para los asistentes, pues según sus propias palabras, su intención con la obra es generar un legado, así como un símbolo de pertenencia que haga sentir orgullosos a sus aficionados.

Comentó que el proyecto está planteado para ser amigable con el medio ambiente, en donde se planea que toda el agua que sea utilizada en el recinto se recicle y que cuenten con plantas de tratamiento de agua, así como con opciones que generen recursos renovables y energías diferentes.

Asimismo, hizo especial énfasis en la importancia que tiene para el club que su nueva sede sea construida en la Ciudad de México, una labor que se les ha venido complicando debido a la falta de terrenos que cumplan con las expectativas que tienen para este ambicioso proyecto el cual se especula, tendrá una fuerte inversión que rondará alrededor de los 350 millones de dólares.

"Es muy importante, y siempre lo he comentado, queremos que no salga de la Ciudad de México, sabemos que los predios no son tan abundantes como hace años, tenemos ubicados cinco o seis predios, pero estamos buscando que estos predios tengan servicios, que tengan la accesibilidad para poder llegar con seguridad", explicó el presidente del club Cruz Azul.