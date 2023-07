"El Monstruo" Inoue aspira a nutrir su legado con duelo en contra de Stephen Fulton

A pesar de tener conquistadas tres divisiones y con seis campeonatos mundiales en su cuenta, el peleador japonés Naoya Inoue busca un par de coronas más que sumar a su colección.

La madrugada de este martes, en la Arena Koto-Ku, de Japón, El Monstruo Inoue se mide a Stephen Fulton en un duelo por las coronas supergallo del Consejo Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo, que están en manos del estadounidense.

"Subir al peso supergallo para retar a Stephen Fulton por el título me ha dado una gran motivación. No he sido retador en cinco años, y eso también ha aumentado mi motivación. Creo que podré rendir mejor que antes", dijo el japonés que llega a la contienda con una marca de 24-0 con 21 KO’s.