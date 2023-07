Regina Sirvent, la piloto que corre con la pasión por el automovilismo en las venas

A los nueve años, Regina Sirvent encontró su pasión en el automovilismo deportivo, gracias al ejemplo de su abuelo quien era piloto de rallys en los años 70. Sin embargo, no fue hasta los 14 años de edad, que este deporte “se convirtió en una profesión cuando entré a Nascar México en la categoría de los Trucks”, recuerda la joven de 20 años, quien en 2020 se convirtió en la primera mujer latina en ganar una carrera de Nascar, uno de los grandes triunfos de su trayectoria.

En 2021, Regina obtuvo otra importante victoria, “me convertí en la primera mujer en ganar las trucks en México”, carrera de la que recuerda que “era la única mujer corriendo. Ahora ya se ven más mujeres en esta categoría”.

Y es que, desde la experiencia de la piloto, actualmente existe más apoyo para las mujeres en este sector.

“Me llena de orgullo ver que cada vez hay más marcas que apoyan el talento femenino”, sin embargo, para la joven “en la pista no hay hombres ni mujeres, sino pilotos”, y ha sido este lema con el que Regina ha luchado para cambiar no sólo la perspectiva de la gente en general, sino también de su propia familia.

“Mi abuelo ha sido una de las personas que más me ha apoyado en esto, pero al principio él esperaba que mis hermanos se metieran antes que yo, sin embargo, obviamente le cambié la perspectiva”, asegura Sirvent de su abuelo, quien es una de las personas que más la ha apoyado durante su carrera.

En lo que se refiere a los retos a los que se ha enfrentado a lo largo de estos 11 años que lleva dentro del mundo del deporte automotor, Regina asegura que el primero y el más importante al que se ha enfrentado ha sido “aprender a confiar en mí misma. Creo que ha sido lo más difícil”. Fue justo este consejo el que recibió del famoso piloto de carreras británico Lewis Hamilton (quien es uno de los corredores de autos que más admira), a quien tuvo la oportunidad de conocer entre 2018 y 2019.

“Tuve la fortuna de tener una mesa redonda con él y realmente cambió todas mis perspectivas de cómo era”, cuenta. “El consejo principal que me dio fue confiar en mí misma, en luchar contra barreras o personas que no van a estar de acuerdo con lo que estás haciendo o, más bien, que no vas a poder tener siempre a todo el mundo feliz, pero mientras tú estés feliz y sepas que estás haciendo lo correcto, entonces vas por buen camino”, y ha sido de esa forma de la que ha llevado su trayectoria.

Trabajadora, resiliente y muy familiar es como Regina se define a sí misma. "Yo soy lo que soy gracias a mi familia", hace referencia la piloto al apoyo que ha recibido por parte de su familia.

En lo que se refiere a sus planes a corto plazo, la estudiante de Ingeniería Industrial e Innovación en Tecnología seguirá “trabajando en buscar más oportunidades para este año, pero ahorita vamos a acabar el año en Nascar México, en la categoría Challenge”, carrera en la que le quedan cinco fechas por disputar. “También vamos a estar corriendo en la categoría de Late Models” la cual se disputa en Estados Unidos.

Para finalizar la entrevista, Regina Sirvent mandó un consejo no sólo a niñas y mujeres jóvenes, sino también a los niños y a los hombres jóvenes que buscan incursionar en este deporte: “que no tengan miedo a cometer errores, porque es con los errores cuando más se aprende, y también les diría que siempre va a haber personas que sepan más que tú, por lo que está bien pedir ayuda o pedir un consejo”.

“Yo siempre he dicho que en la pista no hay hombres ni mujeres, sino pilotos”.

