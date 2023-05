Lo bueno, lo malo y lo feo de la Selección de Fútbol Mexicana

La novela comenzó el 23 de septiembre del año 2022, ese día, Diego Cocca, en su momento, director técnico del Atlas, salió de la institución rojinegra por mutuo acuerdo, debido a los malos resultados en el torneo local del Apertura 2022.

El final del ciclo

El estratega argentino dijo en su momento: “Todo en esta vida tiene un ciclo. Tiene un inicio y un final… Me voy muy tranquilo y orgulloso”, aseguró. Cocca se marchaba como el técnico que le había devuelto la felicidad a la fiel, ya que estuvieron más de 70 años sin un título de liga, sin duda, se iba como un héroe.

En el norte tuvieron una historia por contar, dos de los protagonistas fueron los Tigres y Miguel Herrera. El 16 de octubre del 2022 se jugó el partido de vuelta de los cuartos de final entre Tigres y Pachuca. El resultado global no favoreció a ninguno, sin embargo, por posición en la tabla, avanzaría el conjunto de los Tuzos del Pachuca, de la mano del profesor Almada.

¿Qué le pasa al Tri? Foto: Cuartoscuro

En la conferencia de prensa post partido, el Piojo hizo una declaración en particular que le costarían el trabajo. “Este equipo se está haciendo viejo”, afirmó Herrera después del partido. Las repercusiones en San Nicolás de los Garza no vinieron al día siguiente, sino hasta el 9 de noviembre del 2022, donde se dio a conocer su despido. ¿Su reemplazo? Diego Cocca. El ex técnico de Atlas llegó el 16 de noviembre del 2022, tan sólo 5 días antes de empezar el mundial en Qatar.

Declive

La Selección de Fútbol Mexicana hizo su presentación en Qatar frente al conjunto de Polonia. A pesar de que los polacos tenían en su ataque a Robert Lewandowski, en la previa parecía muy parejo. Al final, los equipos empataron 0-0 por una atajada de penal por parte de Ochoa, acción que dejaría vivo a México, al menos en ese momento.

El declive y las esperanzas perdidas empezaron el 26 de noviembre del 2022, cuando México y Argentina se vieron las caras. Ambos conjuntos necesitaban ganar para seguir vivos en el torneo; Argentina, contra todo pronóstico, había perdido contra Arabia Saudita en su presentación por un marcador de 2-1 contra México, los argentinos sabían que no había un mañana si empataban o perdían, y así jugaron el partido; un zurdazo de Messi y un golazo de Enzo Fernández, condenaron a México a tener un milagro vs Arabia Saudita.

El camino del Tri. Foto: Cuartoscuro

3 en la mira

30 de noviembre del 2022, ni un golazo de Luis Chávez, ni un partido descomunal del Chucky pudieron salvar a México de su destino. La Selección de Fútbol Mexicana se quedó a un gol de pasar a la siguiente ronda, a un gol de tapar todo lo mal hecho en el proceso del Tata Martino. Y como se sabía, Gerardo Martino siguió en la silla de la selección, tan sólo un día después, se dio a conocer la noticia.

Dos meses de profundo silencio. Diciembre 2022 y enero 2023 fueron meses de silencio en la Federación Mexicana de Fútbol, pero de muchos rumores en los medios. La carrera para ser el nuevo director técnico de la selección nacional se volvió como una candidatura, carrera de tres, al menos en enero; Jaime Lozano, Miguel Herrera y Diego Almada eran los sonados para ocupar la silla.

Jimmy con un logro importante en selección con límite de edad: una medalla de bronce en Tokio 2020 y el conocimiento de los jóvenes promesa de México parecían hacerlo una buena opción. La opción obvia era Almada, que, con el respaldo de Jesús Martínez y su buen funcionamiento en Pachuca, que, por cierto, es el campeón vigente del fútbol mexicano, era para la mayoría, la mejor opción. El tercero en discordia sería Miguel Herrera, y aunque no tenía muchas cartas a su favor en ese momento, ya tenía conocimiento de qué era estar en esa silla y representar a México en un Mundial.

Un intento

31 de enero del 2023, Yon de Luisa y Mikel Arriola anunciaron cambios en el fútbol mexicano, en los cuales, los más importantes puntos fueron: vuelta del ascenso y descenso, reducción de extranjeros en los equipos, eliminación del repechaje, torneo largo pero dos liguillas, y ah claro, nuestra favorita: el hablar con los países europeos para ver si les daban más fácil el pasaporte comunitario a los jugadores mexicanos que salieran a Europa.

Ese mismo día llegó Rodrigo Ares de Parga como director de Comisión de Selecciones Nacionales; gabinete creado para tomar decisiones, en las cuales participaron Amaury Vergara, Alejandro Irarragorri, Emilio Azcárraga, Ernesto Tinajero y Jorge Alberto Hank. Grupo Pachuca declinó la entrada a ese comité.

Era Cocca

9 de febrero del 2023, las campanas suenan, y suenan mal en Monterrey. Al parecer, su nuevo y flamante técnico Diego Cocca, el mismo que llegó en noviembre del año pasado, el mismo que no estaba en los rumores, y después de que Grupo Pachuca saliera y declinara la propuesta de estar en la toma de decisiones, tomó fuerza por Alejandro Irarragorri. Y así fue: el 10 de febrero del 2023, México ya tenía nuevo técnico de la Selección Mexicana, en un rebase por derecha, Diego Cocca dejó a Tigres y se volvió tricolor.

Ya han pasado tres partidos en la nueva era tricolor. 2-0 vs Surinam, 2-2 vs Jamaica y 1-1 en partido amistoso vs Estados Unidos. El juego importante, en el que se puede decidir el futuro de si Diego Cocca tiembla en su cargo o no, es contra Estados Unidos, en el Final Four de la Concacaf, el próximo 15 de junio a las 20:00 horas tiempo del centro de México.

Sin duda alguna, habrá más actualizaciones respecto al futuro de la Selección de Fútbol Mexicana. Proceso mundialista rumbo a Norteamérica 2026, mundial en casa, y no ha empezado bien.