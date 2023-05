Miguel de Lara: el tritón que apostó por sí mismo hasta llegar a Paris 2024

Cada madrugada de entrenamiento era también de angustia para el nadador Miguel de Lara. No solo despertaba pensando en la rutina del día, también le abrumaba la deuda que brazada a brazada se acumulaba en busca de llegar a unos Juegos Olímpicos.



Pidió créditos y préstamos para costear su preparación y en abril pasado clasificó a los 200m pecho de París 2024; ello le abrió las puertas al necesario apoyo financiero.



“Después de la pandemia quería regresar a entrenar en Estados Unidos, pero honestamente no alcanzaba mi presupuesto y decidí apostar por mí mismo: buscar préstamos y créditos para pagar los gastos que necesitaría y tener esperanza en que alguien confiaría en que el resultado se daría, que los apoyos se incrementarían y podría prepararme de manera adecuada para llegar a París 2024”, confesó De Lara Ojeda, desde Virginia, EUA.



En los 200m pecho, Miguel tocó la pared en 2:09.60 minutos para lograr su tercer y más reciente récord mexicano absoluto, y mejoró por por ocho centésimas el crono olímpico hacia París 2024; con estos logros en mano, llegó el apoyo desde la IP.

Miguel pidió créditos y préstamos para costear su preparación

Créditos: Especial

El apoyo a los deportes acuáticos

“Acabo de unirme al equipo de Atletas Primavera y estoy súper feliz porque creo que la parte más difícil como atleta es hacer las cosas bien en la alberca y en casa, eso es en lo que uno debe concentrarse y ahora que el apoyo económico por fin se da con Primavera, me permite concentrarme”, externó el nadador, de 28 años de edad.



El financiamiento fluye con el apoyo del exnadador mexicano y exseleccionado nacional Dieter Holtz, quien hoy es CEO de Upfield para México y el Norte de América Latina; desde esta área apoya a deportistas con la meta de competir en París 2024.



“Dieter me facilitó el apoyo y estoy muy agradecido con él, por darme esta ayuda económica por la que estuve tan preocupado por mucho tiempo para seguir invirtiendo en prepararme mejor”, consideró el medallista continental, quien también ha sido apoyado por la Acuática Nelson Vargas.



La situación de los deportes acuáticos del país es la más oscura de su historia: saltadores han pedido apoyo en redes sociales para fondear su participación en la Copa del Mundo de Clavados de Altura; los clavadistas de disciplinas olímpicas pidieron en el Congreso de la Unión una solución a sus adversidades; los nadadores buscan sus propios recursos; mientras, la selección nacional de natación artística vendió trajes de baño y toallas para costear el viaje a la Copa del Mundo de Egipto, (misma que financió el empresario Carlos Slim y donde las mexicanas ganaron tres oros).

La situación de los deportes acuáticos del país es la más oscura de su historia

Créditos: Especial

Todo a causa de que la Federación Mexicana de Natación (FMN) perdió el reconocimiento de World Aquatics, misma que solicitó la creación de una Comisión Estabilizadora de los Deportes Acuáticos en México; aunque a nivel nacional, la FMN aún tiene el aval de la Conade; sin embargo, su titular Kiril Todorov vive un segundo proceso judicial por presunto peculado.



De Lara es parte de la generación que se ve afectada por los conflictos administrativos internacionales y los frenos administrativos nacionales y, antes de que comenzaran las diferencias y adversidades, el coahuilenses migró a Auburn, Virginia, en Estados Unidos, en busca de profesionalizar sus entrenamientos, al lado del técnico catalán y medallista olímpico Sergio López, quien lo llevó a romper una racha de 12 años sin ver a un nadador de México en el podio de unos Juegos Panamericanos, luego de ganar bronce en los 200m pecho de Lima 2019.



“Entrené con Sergio de 2016 a 2019. Regresé a México para quedarme dos meses, pero empezó la pandemia y me tuve que quedar en casa, entrenando solo y con gimnasios cerrados hasta diciembre de 2022; fue muy difícil regresar no sólo a entrenar, a tener incluso forma deportiva.



En enero de este año decidí regresar a Virginia porque el 2023 será un año muy pesado con Juegos Centroamericanos y del Caribe, Campeonato Mundial y Juegos Panamericanos, y así me aventuré con mis propios recursos a hacerlo por mí mismo”, explicó Miguel, que ahora cuenta con un apoyo de la Iniciativa Privada.

SEGUIR LEYENDO

Miguel de Lara se lleva el bronce en natación; es la medalla 96 para México en Panamericanos

Ana Gabriela Guevara y su constante pelea con los deportistas

Evelyn Salgado abandera a delegación de Guerrero rumbo a los Juegos Nacionales CONADE 2023