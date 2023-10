Sebastián Vázquez iguala en la cima a Álvaro Ortiz en torneo en Torreón

Los exponentes mexicanos Sebastián Vázquez y Álvaro Ortiz, comparten el liderato de la Copa Simsa presentada por Combugas, tercera etapa de la campaña 2023-24 de la Gira de Golf Profesional Mexicana (GGPM) que finalizará mañana enel Club Campestre Torreón.

Un acumulado de 130 golpes, 12 bajo par, colocaron a Vázquez y Ortiz empatados lo más alto del tablero de posiciones del torneo que reparte una bolsa de un millón 800 mil pesos y que otorga puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR).

Álvaro Ortiz quien buscará mañana su primera victoria en la GGPM firmó hoy una tarjeta de 67 impactos.

“Creo que fue un buen día muy parecido a ayer, fui muy consistente en mi juego, desafortunadamente hoy no metí muchos putts, pero aún así me voy contento con mi juego, me voy tranquilo”.