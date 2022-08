Santiago Castilla apunta a mayor calidad

El golfista profesional mexicano Santiago Castilla debutó ayer oficialmente en el torneo Amanali Classic, que abrió la campaña 2022-23 de la Gira de Golf Profesional, con un score de 74 golpes (+2), en Tepeji del Río, Hidalgo.

El originario de Cancún, Quintana Roo, igualó en el casillero 51.

Castilla marcó en su tarjeta tres bogeys (hoyos 1, 2 y 6), además del mismo número de birdies (12, 14 y 15), pero un error no le permitió acabar con el par de campo en el Amanali Country Club.

“Empecé frío, pero me mantuve paciente y logré hace tres birdies en el back nine; sentí que iba a ser un score bueno, pero un doble bogey en el 16, me hizo terminar con dos arriba”, dijo el jugador patrocinado por El Heraldo de México.