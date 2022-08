Mente Mujer: La esgrimista Nataly Michel Silva se prepara para su futuro en este deporte

Son alrededor de ocho minutos en una competencia de esgrima en los Juegos Olímpicos. Aquel momento representa el máximo escenario deportivo posible; para Nataly Michel Silva es la consecución de un objetivo mayúsculo, tras una persecución de años de esfuerzo.

En Río de Janeiro 2016 realizó su debut en la justa veraniega, donde aseguró la vigesimosexta posición en la categoría de florete individual femenil.

Y vaya que ha luchado. El demandante proceso de clasificación ha sido uno de los grandes desafíos en su carrera profesional. Asimismo, en oportunidades, la falta de apoyo condiciona su presencia en competencias internacionales, a partir de cuestiones presupuestarias y logísticas.

“Lo más complejo es escoger en qué competencias sí tienes que participar. El ciclo pasado fue muy difícil, porque lo hice sola, me mudé a Italia. No fue porque quisiera, sino por el tema económico, sólo podía solventar mis gastos, no los del entrenador y preparador”, señaló Nataly.

Su presencia en los Juegos Olímpicos impulsó directamente su motivación. Con grandes objetivos, encara un nuevo ciclo. Sin embargo, también valoró la complejidad del deporte:

“No me rindo fácil, siempre intento mejorar como atleta y persona, ser una mejor versión. Me gusta hacer estrategias antes de los combates. Me siento agradecida con las personas que me impulsan (mi familia y amigos), hacer esto sola es casi imposible”, finalizó Nataly Michel.