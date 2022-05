Carlos Tevez confesó la razón por la que sube de peso

Carlos Tevez ha sido uno de los jugadores icónicos de Boca Juniors, reciente campeón del fútbol argentino, pero también se ganó el amor de partidarios del Corinthians, en Brasil, y especialmente en Inglaterra, donde vistió las camisetas del West Ham y los dos Manchester. En una entrevista, el ex jugador contó cómo es su nueva vida, poniendo énfasis en la familia, el entrenamiento y la alimentación.

La figura de Carlos Tevez volvió a resonar en redes sociales, luego de una entrevista que hizo con El Mazi Solo. Alejado de fútbol profesional, el ex atacante de la Selección Argentina resaltó que todavía no sabe qué hará de su vida, pero sí marcó que no hará. “La gente me pide que vuelva a jugar al fútbol, pero no. Ahora me estoy levantando a las 9, imaginate volver a entrenar, correr. No quiero saber absolutamente nada. Me levantaba a las 6 para ir a entrenar, llegaba primero y era el último en irme. No tengo la fuerza para hacer eso, correr y ponerme bien. Fueron 20 años de profesional, pero empecé desde muy chico”, declaró el delantero.

Todavía hay una leve esperanza en los aficionados de Boca Juniors de volverlo a ver con la azul y oro y el buen estado físico del Apache avala este deseo. “En mi carrera no tuve lesiones serias por suerte. Solamente desgarros o esas cosas, nada en la rodilla o algo parecido. El sábado fui al barrio a jugar con los pibes. Jugué 30 ó 40 minutos porque no me sentía bien por un resfrío. Juego los martes y viernes, corro un rato ahí y no hago nada más. Ni gimnasio ni nada”.

Pese a su escaza actividad física y poco cuidado en la alimentación, Carlos Tevez todavía mantiene los 77 kilos con los que se retiró del fútbol: “Subo por comer y chupar. Empanada, fernet, vino, picada, que esto, que lo otro. Ahí sí vengo con 3 ó 4 kilos de más. Pero cuando estoy en casa ya me cuido un poco”.

Foto: Instagram Carlos Tevez

Con su inactividad futbolística, el foco de Carlos Tevez parece estar lejos del rectángulo de césped. Si bien a principios de año recibió una oferta de Barcelona de Ecuador y ahora se lo asocia con el Emelec para disputar los 8vos de final de la Copa Libertadores, por ahora se mueve en el rubro de los negocios. Concretando distintos acuerdos comerciales con el ex presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, el Apache podría estar macerando su candidatura a la presidencia de la institución Xeneize.