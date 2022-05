Liverpool vs Real Madrid: Cuándo y dónde ver la Final de la Champions League

La tan esperada final de la UEFA Champions League está por culminar. La cita entre los dos mejores clubes de este momento ya cuenta las horas para que el Liverpool inglés, reciente subcampeón de la Premier League, haga los honores al todopoderoso Real Madrid, que llega como vigente campeón de la Liga Santander de España.

Unos con sed de revancha de aquella final de 2018 donde buena parte del aún cuadro de Klopp perdió la final contra el mismo Real Madrid. Otros con el golpe mediático de la reciente no llegada de Kylian Mbappe a las filas merengues; todo será un aderezo ideal para encontrar a los 22 jugadores en el campo de París, específicamente el Stade de France, Saint-Denis.

¿Dónde ver la final entre Liverpool vs Real Madrid?

Cabe resaltarse que estos dos clubes ya se han enfrentado en dos finales previas. La primera, en la antigua Copa de Europa con una victoria para el club inglés, final aquella disputada también en París.

La segunda y más reciente, fue la 2018, donde el Real Madrid se impuso 3-1 al cuadro red.

Para este encuentro, el egipcio Mohamed Salah llega como líder de la ofensiva roja, dejando ver hace poco que para él este encuentro es de suma importancia en su carrera ya que lo ve como la perfecta revancha a la final de hace 4 años, donde él quedó relegado en el primer tiempo por una lesión en el hombro.

En el caso del líder futbolístico y moral del Real Madrid, Karim Benzema, éste enfatizó ayer que no piensa en otra cosa que no sea jugar ese partido y obtener la victoria. El resto de lo que acontece en su entorno no le importa.

Equipos: Liverpool vs Real Madrid (Liverpool jugará como local administrativo)

Sede: Stade de France, Saint-Denis, con capacidad para 81 mil espectadores

Fecha: Sábado 28 de mayo de 2022

Hora: 14:00 horas, tiempo del centro de México

Transmisión: HBO Max y TUDN