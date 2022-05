Descubre a Rayan Vitor, la joya de 15 años por la que se pelean Barcelona y Real Madrid

El Barcelona apuesta a una fuerte política de contratación de atletas jóvenes, formándolos en la plantilla B hasta que maduren para dar el salto a La Liga. Y uno de los ojeadores que está trabajando desde hace rato es Deco, cuyo reciente informe puso sobre la mesa el nombre de la nueva joya del fútbol brasileño: Rayan Vitor. Sin embargo, los culés no la tendrán fácil ya que el Real Madrid también lo tiene en carpeta.

Rayan Vitor Simplicio Costa, goleador de apenas 15 años del Vasco da Gama Sub 17, tiene 1,85 metros de altura y un olfato goleador impactante que lo posiciona como goleador del 2022: lleva 13 tantos en 10 encuentros oficiales. El atacante zurdo posee una buena técnica, mientras que es dueño de un gran poder de definición. Sus atributos lo llevaron a ser convocado para la selección de Brasil Sub 17, mientras que el club ya lo ascendió al equipo sub 20.

El trabajo de Deco, ex futbolista blaugrana y ojeador designado para el continente sudamericano por parte del Barcelona, también trajo a la mesa la condición contractual y algunas trabas, que también lo alejan del Real Madrid. Es que Rayan Vitor deberá permanecer en suelo brasileño por unos años más, ya que recién en agosto de 2024 cumplirá con la mayoría de edad y podrá partir rumbo a Europa.

Mientras que cuando cumpla 16 años tendrá que firmar su primer contrato profesional por un máximo de tres años, tal como lo exige la FIFA. En consecuencia, si el Barcelona mueve piezas para ficharlo podrá sumarlo en la temporada 2024-2025. Es por ello que Deco está intentando asegurarse al jugador a través del trabajo de la secretaría técnica. Por lo tanto, la dirección deportiva blaugrana deberá mover ficha, ya que considera que, a medio plazo, puede ser un futbolista muy válido para el Barça.

Foto: Mendoza Post

La dirección blaugrana tendrá que decir hasta el mes de agosto si mueve ficha por Rayan Vitor y bloquea su contratación como sucede con el Palmeiras por Endrick. Cualquier posibilidad de fichar al futbolista recomendado por Deco pasa por una entente entre el Vasco y el Barcelona, siempre que el Real Madrid no decida poner una millonada de euros sobre la mesa.