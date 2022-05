Así está hoy Loris Karius: tiene 29 años y casi no juega

El Liverpool y el Real Madrid se volverán a ver las caras en una final de Champions, como sucedió en 2018. En aquel entonces, los dirigidos por Zinedine Zidane se quedarían con la orejona, mientras que el británicos no solo se relegarían al segundo puesto, sino que también perderían a su arquero titular e indiscutido: Loris Karius.

En la final disputada en Kiev, el Real Madrid se impuso por 3 a 1 frente al Liverpool de Klopp. Aquel encuentro fue fatídico para Karius ya que le entregó el gol en bandeja a Benzema para el 1 a 0, luego sufrió un gol de otro planeta del galés Bale y finalmente no pudo contener otro disparo del ex jugador del Tottenham para el 3 a 1 final. Y desde ese entonces, nada volvió a ser igual para el portero alemán.

El trauma de esa noche cambió la vida de Karius abruptamente, ya que el Liverpool dio a conocer que el arquero sufrió una conmoción cerebral –justificando sus errores como consecuencia de un golpe de Sergio Ramos- y la debacle comenzó velozmente. La primera medida del club británico fue fichar a Alisson Becker y ceder al guardametas alemán.

Karius se marchó cedido a Turquía, concretamente al Besiktas, donde su rendimiento fue irregular. Tuvo momentos buenos y malos, donde todo terminó de mala manera después de disputas salariales. Luego, se fue cedido a su país, al Union Berlin, pero tampoco tuvo el efecto deseado. En su momento se vio como algo ideal, volvería a Alemania y jugaría, pero no pudo lograr el objetivo.

Foto: Sporting News

Desde Liverpool esperaban que Karius rescindiera su contrato y se marchara a algún club interesado en su ficha como el Basilea o Montpellier, pero el dinero que cobra en la ciudad de The Beatles tuvo más peso en sus decisiones. 5 años después de esa fatídica noche en Kiev contra el Real Madrid, el alemán es la sexta opción Klopp. No es visto como un problema ni como un jugador poco profesional, pero no hay opciones de que haya contactos este verano y no se le ofrecerá un nuevo contrato.