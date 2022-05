Mente Mujer: Ellas en el baile; deportistas ganan medallas

El 'cheerleading' es una disciplina aeróbica que combina música, baile y gimnasia. Se considera un deporte extremo porque en las coreografías se añaden saltos, giros, volteretas y técnicas de gimnasia de alta intensidad. En entrevista para Mente Mujer la 'coach' Mariana López y sus alumnas Valentina Palma y Natalia García platicaron cómo se han preparado para representar a México en el mundial The International Cheer Union que se realizará en Orlando, en donde ganaron el segundo lugar.

La diseñadora integral Mariana López estudió en el Instituto Nacional de Bellas Artes, lleva más de 12 años bailando y ocho de entrenadora de grupos de animación, mejor conocidos como de porristas. “Con este equipo, nominado para concursar en Orlando llevo 3 años”.

Valentina Palma, integrante del equipo de porristas comentó que inició desde los 6 años bailando distintos ritmos y al final le encantó el 'pump', lleva un año en el equipo de la 'coach' López. “Mi mamá fue quien me metió, para que aprendiera a trabajar en equipo y porque no me gustaba la natación. En este deporte estoy contenta porque el baile y la música me ayudan a estar bien en todos los sentidos” dijo.

Por su parte la alumna Natalia García expresó que inició practicando diferentes estilos de baile, pero ninguno le convenció hasta que conoció a Mariana y lleva 6 años realizando esta disciplina.

La integración del equipo es primordial para obtener grandes resultados. Mariana acentuó que lo más difícil es lograr unir a todo el equipo. “Por fortuna, en este grupo las niñas se llevan increíble y han logrado hacer una conexión bonita. En cuanto a nivel de dificultad se debe trabajar en sus habilidades técnicas para lograr una coreografía de excelente calidad. Las nuevas generaciones quieren que las cosas sean de inmediato y, cuando no es así se frustran.

“El cansancio físico que requieren las rutinas es fuerte, ya que entrenamos muchas horas para que la coreografía quede impecable. Cuando hay días complicados en el equipo platicamos para llegar a un acuerdo, porque debemos apoyarnos”, puntualizó Valentina.

Lograr equilibrio

“Es importante organizarse, mi mamá es exigente y antes de las prácticas debo terminar mi tarea. Debemos manejar el estrés porque son entrenamientos intensos ya que si nos equivocamos en la coreografía tenemos que actuar rápido”, dijo Valentina.

DATOS

El equipo de Yud Pump lo integran 19 niñas de 11 a 15 años.

Forman parte de la Academia TDS Dance Complex.

Al inaugurar este deporte todos los porristas eran hombres.

En EU, 80% de las Universidades tienen porras.

Tienen unas cinco horas de entrenamiento semanales.

Los niveles de fuerza son mayores que gimnasia artística.

La 'cheerleader' es quien ejecuta pasos de más dificultad.

Se tiene que fortalecer zonas musculares para controlar el cuerpo.

Las 'cheerleaders' en baloncesto ganan hasta 150 € por cuatro partidos al mes.

Es el segundo deporte más peligroso después del futbol.

Los niveles de competición en el mundo van del 1 al 6.

2016 Comité Olímpico Internacional aprobó el 'cheerleading' como deporte.

20% de las escuelas en México tienen porras.

