Niños de la CDMX podrán aprender deportes GRATIS todos los domingos

David Picasso, Campeón Mundial Juvenil Pluma y Supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), fue el invitado estelar en la inauguración de la ‘Zona de Niñas y Niños’ del Monumento a la Revolución y ofreció un entrenamiento a los pequeños que estrenaron el nuevo programa de la CDMX.

Cada domingo en la CDMX se instalará al pie del Monumento a la Revolución la ‘Zona de Niñas y Niños’ donde menores de edad aprenderán distintos deportes.

Otra ‘Zona de Niños’ se abrirá cada domingo al sur de la CDMX, en el cruce de Av. División del Norte y Río Churubusco, pero la meta del Instituto del Deporte de la CDMX es expandir el programa a las 16 alcaldías de la capital.

Adicional a las clases de boxeo, también habrá una bici escuela para enseñar a los niños las bases del ciclismo, clases para aprender a patinar, jugar fútbol y baile.

La CDMX creó una zona especial para niños y niñas que deseen aprender un deporte nuevo; desde boxeo, ciclismo, skate, fútbol o baile (Foto: Especial)

“Esta zona es un espacio donde el Instituto del Deporte quiere comprometerse con un proyecto para que la ciudad tenga cada vez más zonas infantiles; este Día del Niño y de la Niña, que fue ayer, es el regalo que les estamos dando con actividad física y deporte”, comentó Javier Hidalgo, titular del Instituto, quien aseguró que niñas y niños no cuentan con espacios suficientes para un desarrollo integral con activación física.

“Esta generación no tiene donde jugar y no es solo por el asunto de la pandemia, es que se perdieron los lugares para andar que eran las calles, y ahora son un espacio de los coches o se han privatizados; se culpa a las niñas y niños que se la pasan en el teléfono o en la televisión, cuando en realidad no hay espacios para que jueguen”.

La Zona de Niñas y Niños estará todos los domingos en la explanada del Monumento a la Revolución con horario de 9:00 a 13:00 horas Esta área funcionará con el apoyo de los promotores deportivos del programa ‘Ponte Pila’ y adicional, en los PILARES, durante los “Miércoles de Ponte Pila” se promoverán más “Zonas de Niñas y Niños”.

Sigue leyendo:

Alcaldía Cuajimalpa celebra con obra de teatro el Día del Niño

Por primera vez, el Senado abre sus puertas para celebrar “Día de la Niña y el Niño”

Realizan segundo entrenamiento oficial rumbo a clase masiva de box en la CDMX