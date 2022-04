"El beisbol no perdona": Edgar Arredondo

Edgar Arredondo (Tomateros de Culiacán) se ha consolidado como uno de los mayores referentes en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP). Con sólo 24 años, pero experiencia en las Ligas Menores, el pitcher sinaloense apunta hacia (más) grandes objetivos en el inicio de su carrera.

Debutó en 2016 en la segunda institución más ganadora en la liga invernal mexicana. A partir de destacadas actuaciones, se afianzó rápidamente como un jugador inamovible en la rotación de abridores, en uno de los periodos más exitosos en la historia de la franquicia culichi.

“Los campeonatos que he ganado son los más gratos y bonitos de recordar (momentos). Es un orgullo pertenecer a los Tomateros: es un orgullo que mediante mi trabajo y mi esfuerzo me haya ganado un lugar y la confianza”, apuntó Arredondo en entrevista con El Heraldo de México.

Posiblemente la gratitud es una de las mayores virtudes del nacido en mayo de 1997. Diferentes personajes dentro de la industria han impulsado su desempeño en el terreno de juego: el icónico pelotero Óliver Pérez y su entrenador en Culiacán (Benjamín Gil) son algunos de ellos.

“Le agradezco (Benjamín Gil) los consejos que me ha dado, siempre he intentado aplicarlos en todos los equipos en los que he jugado”. Es un lanzador joven, en pleno ascenso, sin embargo, su perspectiva (y aprendizaje) sobre el denominado Rey de los Deportes es contundente.

“No perdona, puedes ser la persona más dedicada (entregarle todo), pero si te tiene que enseñar algo, lo va a hacer a la mala. Debes de tener mucha inteligencia y saber distinguir los momentos para aprender. Si no aprendes de una situación adversa, lo más probable es que se repita”.