Destaca escudería Alessandros Racing en CDMX

El Gran Premio Pedro Rodríguez, que se corrió este pasado 9 de abril en el Autódromo Hermanos Rodríguez, resultó perfecto para el equipo Alessandros Racing, que consiguió una victoria contundente de la mano de sus pilotos Allan y Elliot Van Rankin, a bordo del auto #28 de Grupo Andrade y El Heraldo de México.

El día comenzó de buena manera desde las prácticas cuando ocuparon los primeros lugares marcando tiempos constantes, pero el paso distintivo fue durante la calificación cuando el auto de los Van Rankin ocupó la segunda plaza en la parrilla de partida, a tan solo 0.140 del ganador de la pole.

Desde esa posición la estrategia era comenzar fuerte y Allan quien tomó el primer turno, convirtió ese plan en realidad, arrancó perfecto y tras una maniobra tajante se colocó al frente del pelotón a pesar de que la pista estaba mojada, no obstante, comenzó a marcar la pauta, alejándose de sus contrincantes y colocarse a 40 segundos de su más cercano competidor al término de su participación.

Para el turno de Elliot, ya con la noche sobre el AHR, y con la pista igual de mojada, se concentró para sacar provecho de la perfecta puesta a punto que los mecánicos de Alessandros Racing le otorgaron a su auto. Tras la bandera verde para la parte complementaria de la carrera, el piloto comenzó a alejarse del resto como lo hizo su hermano y después de completar 22 giros al trazado de 3.9 kilómetros, cruzó la meta a 12.827 seg del coche que ocupó el segundo lugar.

“Este fin de semana todos hicimos un buen trabajo, los mecánicos para dejar perfecto el auto y mi hermano y yo en el manejo. Allan sacó mucha ventaja desde el inicio y eso lo mantuvo tranquilo, correr con el piso mojado es complicado, no se puede ver bien hacia atrás y no sabes dónde está el coche que te sigue y aunado a que no tuvimos radio esta vez, fue un poquito mayor el reto, pero fue muy padre la experiencia y poder ganar fue lo mejor”, dijo Elliot.

A su vez, Allan, señaló: “Nos fue muy bien, a mí me tocó correr de día pero con la pista mojada logramos hacer buenas vueltas que nos mantuvo bien en la punta. Luego Elliot le tocó de noche, algo más complicado pero tuvimos un buen auto y al final logramos ganar con buen margen, ahora a seguir trabajando para mantenernos a buen ritmo”.

Alessandros Racing también sumó puntos con el noveno lugar conseguido por el auto #26 de Armando Pagazza y Zihara Esteban que nunca bajaron los brazos y se mantuvieron a la caza de los primeros lugares en sus respectivos turnos.

Lamentablemente para la dupla femenil, conformada por Dana Ruz y Gisela Ponce, las cosas no salieron como se planearon y culminaron en las posiciones secundarias a pesar de que dieron una buena batalla en el reto nocturno.

La siguiente cita de los pilotos de Alessandros Racing, será el 7 de mayo cuando la Copa TC2000 celebre su cuarta fecha del año.

alg

