Todo un campeón: Donovan Carrillo ganó el ‘Momento más Memorable’ de Beijing 2022

Luego de hacer historia en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, el mexicano Donovan Carrillo fue electo como el ganador al ‘Momento Más Memorable’ de la justa.

Por medio de una encuesta convocada en internet por la Unión Internacional de Patinaje (ISU por sus siglas en inglés), el tapatío fue el más votado por los internautas y arrasó con el 72.8 por ciento del total de los participantes; el japonés, medallista olímpico y mundial Yuzuru Hanyu fue quien quedó más cerca de él con 20.5 por ciento de las preferencias.

Carrillo Suazo es el primer hombre de América Latina que clasifica al programa largo del patinaje artístico en unos Juegos Olímpicos. En el programa corto acúmulo 79.69 unidades con ‘Black Magic Woman’ vistiendo un traje negro y dorado diseñado por el mexicano Edgar Lozzano; en la final, Donovan Daniel logró 138.44 puntos al competir con ‘Perhaps’, ‘María’ y ‘Sway’ al usar un traje negro y plateado de Brad Griffies. Ambas fueron las mejores calificaciones de su vida y acumuló 218.13 puntos, que lo dejaron en el lugar 22.

Su historia cautivó al mundo al saber que por 14 años ha practicado este deporte, pese a los prejuicios sociales sobre el patinaje artístico varonil en México, pese a no contar con apoyo institucional, instalaciones apropiadas ni equipo multidisciplinario que impulsara su camino.

El joven conquistó el corazón de la gente

Por ello, el no subir al podio en Beijing 2022 no fue limitante. Donovan fue el único patinador que, sin ganar medalla, formó parte de la terna y superó a todos los ganadores del oro de cada evento: el estadounidense Nathan Chen, la rusa Ana Shcherbakova, además de las parejas: Gabriela Papdakis con Guillaume Cizeron de Francia y Sui Wenjing con Han Cong de China; además de Yuzuru Hanyu, quien no ganó oro, pero intentó un cuádruple Axel en su participación.

Hoy, Donovan, al lado de su entrenador Gregorio Núñez, trabaja en León, Guanajuato, para representar a nuestro país en los Campeonatos Mundiales de Patinaje Artístico que se realizarán del 21 al 27 de marzo en Montpellier, Francia y que serán el primer paso en el camino a vivir sus segundos Juegos Olímpicos en Milán 2026.

En la pasada edición de los Campeonatos Mundiales, Estocolmo 2021, Donovan se ubicó en el 20º sitio y con ese resultado logró la clasificación olímpica a Beijing 2022.

