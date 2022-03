Don Nacho Beristáin: Del rechazo a la gloria

Era tan joven cuando el boxeo lo sacó del cuadrilátero, que llegó a odiarlo. Por su repulsión al aroma del sudor entre las vendas o al sonido de los golpes al costal, se alejó de los gimnasios; pero la persistencia de un amigo por ser entrenador le hizo volver a regañadientes. A 63 años de aquel regreso, Don Nacho Beristáin se consolida con la esquina más exitosa del boxeo mexicano: ha llevado a casi 30 púgiles a conquistar títulos mundiales y apoyó a otros seis a llegar al podio olímpico. La radiante y larga senda que ha trazado a un costado del ring le ha valido un homenaje el próximo 21 de mayo en una función especial dentro de La Plaza de Toros México, en Ciudad de México.

Era un niño cuando en su natal Veracruz se calzó por vez primera los guantes, en un rudimentario gimnasio con dos costales, donde aprendió lo que él mismo nombra un ‘pugilismo rupestre’.

Su padre, de profesión maestro, se mudó con él y sus hermanos a la Ciudad de México y de entre las pocas cosas que Ignacio llevó consigo fue su pasión al boxeo. Era 1955 y sobre la Calle República de Colombia, en el Centro Histórico reposó su residencia; de allí caminaba hasta el antiguo palacio del deporte de los puños: el Gimnasio Viejo Jordán.

Pero la dulzura estaba en las prácticas. Convivía con destacados púgiles, conocedores managers, expertos entrenadores, como el Dr. José Rodríguez, entrenador del Instituto Politécnico Nacional, de quien aprendió más allá de la técnica, el trato humano a los gladiadores del ring. El Viejo Roldán fue su refugio y su escuela.

“Por donde vivía, no tenía ni compañía ni amigos que les gustara el boxeo, que me acompañaran; es necesario tener a alguien con quién acompañarse a hacer los entrenamientos…pero vivía la vida bien, hasta eso”.

Después de varias peleas amateurs, Beristáin padeció un golpe en el ojo al que hizo poco caso. La desidia encausó en una infección en su lagrimal y el Dr. Gilberto Bolaños Cacho (entonces Jefe de Servicios Médicos de la Comisión de Box del DF) le dio las malas noticias, pero también salvó su vista.

“Ya no podría pelear y me regañó, pero me ayudó porque me recetaron unas gotas que eran bien caras y el señor me dijo: “no te preocupes, vienes aquí cada ocho días y aquí las tendrás. Era muy buena persona”, agregó Don Nacho, quien en cada experiencia encontró maestros para perfilar su pensamiento y su actuar.