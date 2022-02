En el América todos somos responsables de las victorias y derrotas: Santiago Solari

Santiago Solari, director técnico del América, aseguró que todos son responsables del mal momento que atraviesa el club y que entre todos los integrantes del equipo saldrán adelante de esta crisis, donde sólo han obtenido cuatro de 15 puntos disputados.

El conjunto de Coapa sufrió ante Mazatlán su tercera derrota en cinco partidos del Grita México C22 y sigue sumergido en los últimos lugares. Pachuca y Pumas siguen como rivales del cuadro capitalino para enderezar el camino, y mejorar el rendimiento que dejó mucho que desear en tierras sinaloenses.

“Cuando no se dan los resultados, los objetivos o no logramos competir es lo mismo que cuando se dan las victorias y los récords. Todos juntos los tenemos que sacar, no hay división, eso funciona así”, expresó el sudamericano. “Hay cosas que superar, el torneo es largo y jugando como el segundo tiempo podemos mejorar. Recuperamos a un sancionado en el encuentro que viene en casa, que será dentro de tres días”.

Solari aseguró “que cedieron el primer tiempo, sobre todo los primeros 30 minutos”, y que el rival salió con gran ímpetu. “Y luego todo el esfuerzo que hicimos no nos alcanzó. Tenemos que aprender de ello, mejorar y hacer una autocrítica para no repetirlo en lo que sigue. El torneo es largo”.

El estratega afirmó que se queda “con las ganas de ir por el partido y las acciones de gol que tuvimos y no las pudimos concretar. Destacó la generación que se dio, pero no estoy contento con haber perdido el ritmo y el rumbo del partido. Y es algo que tenemos que resolver”, insistió.

Santiago Solari afirmó que no le hace caso a las estadísticas, porque argumentó que los dos torneos anteriores fueron los que más puntos consiguieron, y en ambas liguillas, no lograron el objetivo principal, “pero asumimos nuestras responsabilidades, no estuvimos a la altura, y tenemos que encontrar un rumbo y regresar. Es lo que nos queda”.

