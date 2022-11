México vs Argentina: El día de la revancha para eliminar a la selección de Messi

Un duelo clave. El juego ante Argentina se llenó de drama, después de su derrota con Arabia Saudita. El choque frente a México puede ser el despertar del gigante o el adiós de Lionel Messi.

Todo está en manos del Tricolor, que busca cobrarse las últimas eliminaciones hechas por la Albiceleste, y avanzar a los octavos de final de Qatar 2022.

En tres ocasiones los pamperos dejaron fuera a los mexicanos: la primera en 1930, y las dos más recientes con peor recuerdo: en 2006, en tiempos extras, y en 2010, con gol en fuera de lugar.

El morbo crece cuando se mira a la banca mexicana. Por un lado, Gerardo Martino, extécnico de la Albiceleste que puede dejar fuera a su país; por el otro, el naturalizado Rogelio Funes Mori tiene la oportunidad de marcarle a la nación que lo vio nacer.

“No hay que mezclar las cosas. El Tata representa a México, y va a dar todo para ganar. Es competencia sana; no tengo dudas”, dijo Luis Islas, campeón del Mundo con Argentina en México 86.

El exauxiliar técnico de Diego Maradona en Dorados, trazó dos caminos que pueden darle la victoria a cada combinado:

“México le hace partidos bien planteados. Pero si Argentina logra tener la posesión de la pelota, donde se siente cómoda, puede hacer daño. El Tri debe hacer un juego cerrado, complicado, dinámico, e intenso”, analizó.

México tendrá en Guillermo Ochoa, Héctor Moreno, Hirving Lozano y Alexis Vega a los jugadores clave; en contraparte, Emiliano Martínez, Lautaro Martínez, Ángel Di María y Messi son los referentes de la Albiceleste.

Quien no le dio esperanzas al Tri fue Ignacio Basaguren, mundialista en México 1970: “Este Mundial ya no depende de nosotros, así de fuerte es la situación. No se ve cómo anoten”, dijo.

Por Francisco Domínguez y J. Alexis Hernández

MAAZ

SIGUE LEYENDO

¿México le ganará a Argentina? Mhoni Vidente da su predicción del partido de Qatar 2022

Polonia vs Arabia Saudita en vivo: sigue el partido del Mundial 2022 del 26 de noviembre | Grupo C