Así fueron los dos goles de Arabia Saudita con los que dieron la vuelta a Argentina

Lionel Messi y compañía empezaron el partido debut de Qatar 2022 inmejorablemente, con la posesión del balón, el dominio del partido, del momento y de los ánimos. Desde el minuto 9, Lionel Messi convirtió un primer gol para la albiceleste, y la ilusión crecía a puñados.

Otro par de goles en fuera de lugar que les fueron arrebatados los ponía todavía como los favoritos durante los primeros 45 minutos, pues se fueron a los vestidores con la ventaja de apenas un gol, pero con la convicción de irse probablemente con la portería en ceros.

Las cosas cambiaron al minuto 47, apenas iniciada la segunda mitad, cuando un mal despeje de la saga argentina puso en posición de contragolpe a las Águilas, quienes aprovecharon por la banda izquierda el mal parado de la defensa para empatar del partido.

Pocos minutos después, al 52, Al-Dawsari aprovechó un contragolpe más y un error de la defensa argentina para tomarla dentro del área, dar la media vuelta, quitarse a tres defensores y sacar un disparo de primer nivel al ángulo derecho de los argentinos. Arabia Saudita, ante la mirada atónita de todo el estadio, le dio la vuelta al partido.

Segundo partido del Grupo C

Las selecciones de México y Polonia se verán las caras el martes 22 de noviembre en el estadio 974 de Doha y dicho duelo entre los equipos pertenecientes al Grupo C dará inicio en punto de las 10:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión del partido entre México y Polonia en el Mundial de Qatar 2022 se podrá seguir a través de Las Estrellas, Canal 5, Azteca Siete, TUDN, ViX Plus, Sky Sports y Sky Blue To Go, además, en El Heraldo de México te mantendremos informado de todo lo que ocurra en este y todos los partidos de Qatar 2022.

