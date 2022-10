Los motores de La Carrera Panamericana hacen vibrar a la CDMX

La elegancia de los autos clásicos, junto al ‘rugir‘ de los motores de La Carrera Panamericana, cautivaron este sábado las calles y principales avenidas de la CDMX.

En la icónica Alameda Central y el histórico Palacio de Bellas Artes, se instaló el arco de meta de la segunda etapa de la prueba. Ahí, entre el olor a gasolina, cientos de fans y curiosos disfrutaron de la adrenalina de la velocidad con el porte del Alfa Romeo, el poderío del Mustang y el dinamismo de los Porches.

El contingente de vehículos, procedente de Oaxaca, recorrió 564 kilómetros en esta ronda, de los cuales 113.1 fueron de velocidad y 430.1 de tránsito.

Los automotores recorrieron 564 kilómetors

FOTO: Guillermo O’Gam

Cerca de las 17:00 horas, los autos comenzaron su recorrido por la capital desde la calzada Ignacio Zaragoza, para deleitar a la gente que circulaba por la avenida. Así fue como llegaron al Zócalo y emocionaron a la asistentes que estaba en la Feria del Libro.

Después desfilaron por el Palacio de Bellas Artes y la Alameda Central, en donde tuvieron una calurosa recepción con cientos de aficionados a los autos, que se tomaron fotos con pilotos y estas piezas de museo.

Cabe destacar que en esta edición 2022 participaron siete mujeres en la prueba, todas navegantes. Entre ellas va, en el Porche GT4 número 722, la mexicana Angélica Fuentes, excampeona del Campeonato Nacional de Rally.

Angélica Fuentes, excampeona del Campeonato Nacional de Rally, participó en esta ronda

FOTO: Guillermo O’Gam

“Hace más de 40 años, cuando inicié en este deporte, no podía ser socia del club porque era El Club de Toby, y sólo los hombres corrían coches. Demostré que era buena, hice a un lado los comentarios malos, y hoy me encanta ver a tantas mujeres involucradas, ya sea como navegantes, pilotas, jefas de equipo, etcétera“, dijo la copilota, de 53 años, que vive su Panamericana número 28.

Al igual que Angélica, la brasileña Laura Damiron tiene la responsabilidad de ser guía en esta prueba. Ella está a bordo de un Studebaker TM, con el 115, junto a su pareja Hilaire.

“Nosotras traemos un equilibrio al equipo y al deporte motor. Los hombres suelen ser muy enfocados, y nosotras traemos emociones, y eso crea un equilibrio. A mí me encanta aprender con mi esposo y crear confianza”, mencionó.

Siete mujeres participaron en esta edición 2022

FOTO: Guillermo O’Gam

“Yo creía que era imposible, todos me decían que era imposible llegar a hacer esto. Me decían que estaba loca, pero no hay que creer en esa gente, debes creer en ti”, agregó.

Este domingo, La Carrera Panamericana parte de la Ciudad de México con destino a Querétaro para su tercera etapa. El objetivo es Durango, con la meta final el 20 de octubre.

SIGUE LEYENDO:

Checo Pérez cierra segundo en el Gran Premio de Japón y Verstappen logra bicampeonato en F1

F1: Checo Pérez saldrá cuarto en Gran Premio de Japón

Gran Premio de Japón: Cómo, cuándo y dónde ver a Checo Pérez en la F1