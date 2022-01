"Sabía las reglas": Rafael Nadal se manifiesta tras situación de Novak Djokovic en Australia

El tenista Novak Djokovic permanecerá en territorio australiano hasta el lunes 10 de enero que será cuando se realice su audiencia y se resuelva su situación, ya que sus abogados lograron apelar el caso.

El serbio no logró mostrar las pruebas suficientes para ingresar a dicha nación, esto implica tener que estar vacunado, situación que el tenista no ha aclarado y entre los argumentos para solicitar la exención medica es que se contagió de la Covid-19 hace seis meses.

Greg Hunt, ministro de Sanidad de Australia, indicó en conferencia de prensa que los representantes legales del deportista evitaron que fuera deportado y en las próximas horas enviarán los documentos para revertir dicha situación, pero en caso de que no sean aprobadas deberá ser deportado.

Djokovic, de 34 años, busca defender su título de campeón del Abierto de Australia, el torneo está programado para que inicie el 17 de enero. En tanto, las autoridades australianas han insistido en que no hay casos especiales ni excepciones entre los viajeros que pretendan entrar en el país y el no tenía una exención médica válida.

El hermano del deportista, Djordje Djokovic, señaló que Novak no desea regresar hasta la decisión. "No quiere porque quiere justicia y es tratado como un criminal y no como deportista que no ha cometido ninguna infracción legal", afirmó.

"Él tomó sus propias decisiones"

Al respecto de los sucedido con el tenista serbio, Rafael Nadal lamentó lo que está sucedió, pero refirió que Novak conocía las condiciones para asistir al Abierto de Australia y que era necesario estar vacunado para participar en el torneo. “Él tomó sus propias decisiones. Y todos son libres de tomar sus propias decisiones. Pero, luego hay algunas consecuencias”.

Añadió: "Parece una situación difícil. Pero, al final del día, lo único que puedo decir es que hemos pasado por momentos muy difíciles y muchas familias han estado sufriendo mucho durante los últimos dos años con toda la pandemia. Es normal que la gente aquí en Australia se sienta muy frustrada con el caso [de Djokovic], porque han pasado por muchos confinamientos muy estrictos y mucha gente no ha podido volver a casa".

Con información de AFP y EFE.

