Anjuli Ladrón, la auténtica Sports Girl

Si tener un nivel de élite y sobresalir en un deporte es complicado, lo es mucho más en varias disciplinas.

Esta es la historia de Anjuli Ladrón, una mujer que no concibe su vida sin el deporte. Fue portera de Tigres, también practicó tenis, softbol, handball, karate, lanzamiento de jabalina, y ahora representa a México en innovadoras disciplinas, como el fut tenis y footgolf.

“Para mí el deporte ha sido una catapulta, un medio para tener oportunidades, ha sido un salvavidas, un formador y una parte integral de mi vida. Es una catapulta, porque vengo de una familia humilde y me dio grandes chances como irme a jugar por primera vez a Estados Unidos, a los 11 años, a un equipo de mujeres; el inglés que hablo es gracias a eso. Representé a mi país desde los 13 años hasta los 28. Tuve una beca deportiva en el Tec de Monterrey, gracias a él.

Anjuli Ladrón. Foto: Cortesía

“Es un salvavidas, porque siempre en los momentos más difíciles me ha sacado adelante. Por ejemplo, en 2002 perdimos mi casa por el huracán Kena; fue una situación muy complicada, tenía 15 o 16 años, una edad complicada, y tuve el balón a mi lado y este escape de expresarme, sentir, distraerme. Ha sido algo que me ha mantenido emocionalmente estable, justo me ha ayudado a explorar todo lo que tengo adentro. En 2008, mi madre falleció y tuve la oportunidad de irme a jugar a Ucrania, entonces lo vi como una señal divina. Es integral, porque me ayuda a tener un balance entre mi vida profesional y el deporte me mantiene siendo una niña que hace lo que tanto le apasiona”, dijo en charla con El Heraldo de México.

Desde siempre, Anjuli supo que su mundo giraba en torno a los deportes, pues eran lo único que le daba paz y tranquilidad. “Era una niña con mucha energía, consentida, berrinchuda, fui la última, el pilón. Tengo tres hermanas mayores y nuestras personalidades siempre han sido muy definidas y yo era la deportista de la familia, jugando todo. Era lo único que me mantenía quieta y tranquila, tenía unos calendarios desde muy chiquita de ir a entrenar tres veces a la semana futbol, dos veces tenis y, enfrente de la farmacia de mi mamá, había clases del DIF de Karate Do. Toda la semana hacía deporte. Es algo que ya traía y me hacía feliz”.

Una atleta nata, aunque reconoce que su gran amor es el futbol, que jugó profesional con Xolos y Tigres en la Liga MX Femenil, lo cierto es que es casi interminable la lista de disciplinas que ha realizado con éxito a lo largo de su vida.

“Después de iniciar en el fut, hice tenis y estuve en karate do. Luego de que cortaron las edades en las olimpiadas nacionales, emigré a lanzamiento de jabalina, que conocí en la secundaria, y fui a dos Nacionales, también estuve en dos olimpiadas en handball. Después fui a un nacional de box y a la par estaba con beca en el Tec de futbolista. Luego, practiqué squash, waterpolo, halterofilia. Ya más grande, en la CDMX, conocí el críquet y representé a México en una Copa Sudamericana y un Centroamericano.

“En el Tec conocí el futbol americano femenino, me cacharon y me dijeron que si seguía me iban a quitar la beca. Entonces me prometí que saliendo lo iba a practicar, y en 2014 comencé de nuevo lo jugué. En 2017 recibí mi primera convocatoria de la selección nacional, quedé dentro de las 45 jugadoras, fuimos al Mundial en Canadá y quedamos terceras. He practicado también ultimate frisbee, un poco de crossfit, Footgolf, donde soy la número 1 en el tour mundial, y en Futbol Tenis fui a una Copa América en Ecuador. También representé a México en fut 7, ahí fui delantera”, indicó la atleta.

Aunque una lesión y operación en la rodilla le han dado un duro golpe en los últimos días, la mexicana continúa pensando en nuevos retos para su vida deportiva.

“El objetivo a corto plazo es recuperarme para el Mundial de 2023 de footgolf y, en el inter, espero ir descubriendo nuevas cosas deportivas y profesionales que me hagan crecer. Pienso en intentar el canotaje próximamente", concluyó.

FRASES

“Quiero invitar a la gente a que conozcan y se sumen a los nuevos deportes como el Ultimate Frezbee, Footgolf, Futbol Tenis, que son una oportunidad de mantenerse activos y vigentes”.

“Vayan a hacer deporte, no sólo por salud física, sino también mental; es parte esencial e integral del ser humano para salir de la rutina y volver a ser una niña”.

“Si tienes las ganas y los deseos de cumplir una meta y representar a tu país hay muchas opciones; soy un ejemplo de ello”.

NÚMEROS

35 años, la edad de Anjuli Ladrón

13 años, la edad en la que llegoo a la Selección Mexicana de Futbol

1.69 metros, su estatura

67 kilos, su peso

PERFIL

Lugar y fecha de nacimiento : 7 de octubre de 1986, en Puerto Vallarta, Jalisco, México.

: 7 de octubre de 1986, en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Educación : Licenciatura en Comunicación en la Universidad Latinoamericana, Campus Valle.

: Licenciatura en Comunicación en la Universidad Latinoamericana, Campus Valle. Trayectoria : FC Naftokhimik (Ucrania, 2008), Santa Clarita Blue Heat (EU, 2010-2011), Xolos Beach (México, 2012), FK Zorkyi (Rusia, 2012), CD Raqui San Isidro (España, 2013), Antioquía Beach SC (Colombia, 2016), Tijuana (México, 2017), Shoreline Beach SC (EU, 2017-2018), La Grande Motte Pyramide Beach SC (Francia, 2018), Shoreline Beach SC (EU, 2018), AIS Playas Javier Beach SC (España, 2019) y Tigres (2019).

: FC Naftokhimik (Ucrania, 2008), Santa Clarita Blue Heat (EU, 2010-2011), Xolos Beach (México, 2012), FK Zorkyi (Rusia, 2012), CD Raqui San Isidro (España, 2013), Antioquía Beach SC (Colombia, 2016), Tijuana (México, 2017), Shoreline Beach SC (EU, 2017-2018), La Grande Motte Pyramide Beach SC (Francia, 2018), Shoreline Beach SC (EU, 2018), AIS Playas Javier Beach SC (España, 2019) y Tigres (2019). Además, participó en las selecciones de futbol, rugby 7, futbol americano, fut 7, crícket, playa, futbol tenis y footgolf.

