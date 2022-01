VIDEO: Futbolista con CÁNCER recibe pasillo de compañeros de Ajax y Excelsior

El futbol puede brindar momentos tan grandiosos como emotivos Esto mismo ha sucedido desde el campo de juego, pero no por una jugada vertiginosa o un gol fantástico, no. Esta ocasión la imagen superlativa la brindaron dos clubes, uno tan histórico como lo es el Ajax de Ámsterdam, y el otro el modesto Excelsior Maassluis, que actualmente milita en la tercera división del futbol de Países Bajos.

La ocasión se dio con un sólo propósito, el de brindar reconocimiento a un joven futbolista llamado Devin Plank, quien con tan sólo 20 años lucha una férrea batalla contra el cáncer de peroné que lo aqueja.

Pasillo a futbolista con cáncer

El hecho se dio durante un encuentro de Octavos de Final de la Copa de los Países Bajos. El enfrentamiento entre el poderoso Ajax y el modesto Excelsior, ya suponía ventajas para el primero. Y sí, esto se refrendó durante el encuentro que culminó con la victoria del club rojiblanco que goleó 9 goles a cero.

El resultado, en tanto, pasó a segundo plano cuando al minuto 89 y luego de momentos de larga espera, Devin Plank se preparó en la banda para ingresar al campo de juego. Con la ansiedad de un debutante, el joven platicó unos momentos con su técnico y el asistente de banda previo a entrar unos momentos al juego ya definido.

Fue en ese momento que sus compañeros, al verlo en la banda para ingresar, se formaron a modo de pasillo frente a él, gesto que los jugadores de Ajax también acompañaron con aplausos y fila, suceso que llenó de sorpresa al chico.

Lo siguiente fue verlo abrazar a todos sus compañeros, uno a uno, y agradecer también el gesto a los rivales.

Lucha contra cáncer de peroné

El jugador de 20 años está recibiendo actualmente quimioterapia por cáncer de peroné. El director técnico de su equipo está enterado a detalle de su evolución, por lo que creyó conveniente darle minutos ya que Plank se encuentra en la fase final de su recuperación.

Con esto, quiso motivarlo a mantener su lucha, situación que se reflejó en la acción de sus compañeros.

"Estoy muy feliz por haber vuelto a ingresar a una cancha, aunque haya sido poco tiempo. Fue un momento inolvidable, tal vez uno de los mejores de mi vida", indicó el joven al culminar el partido.

Creyó que ya no jugaría

Para rematar, precisó que era una posibilidad el jugar, pero creyó que no se daría pues los minutos pasaban y no ingresaba.

"Ya habíamos hecho cuatro cambios y pensé que no iba a entrar. Felizmente, el técnico no se olvidó de mí. Recién ahora me doy cuenta de este gesto. Estoy trabajando en ello todos los días para volver. Espero volver a tener muchos minutos lo antes posible”, añadió el jugador tras el partido.

