José Sulaimán: Herencia viva y creciente del boxeo mundial

El 16 de enero de 2014, a los 82 años de edad dio su último aliento Don José Sulaimán (qepd), el líder de una era, en el boxeo, en el deporte mundial y en la lucha por los derechos humanos; pero con sus últimos suspiros se encendieron también las convicciones de más voluntades que buscan mantener vivos sus preceptos por el humanismo, la equidad y la dignificación del boxeador.

Nacido el 30 de mayo de 1931 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, Don José pasó por todos los caminos del boxeo: desde peleador amateur, hasta entrenador, réferi y promotor. Su pasión por el ‘deporte de los puños’ lo llevó a afiliarse al Consejo Mundial de Boxeo (CMB) a los 37 años de edad (1968), sin imaginar que con ello, cambiaría el rumbo del deporte de los gladiadores.

El 5 de diciembre de 1975, en Túnez, África, Don José presentaría su renunciar al cargo de Secretario General del CMB, pues era mucho el trabajo que tenía en la empresa ‘Controles Gráficos’; sin embargo, los integrantes del CMB no solo no aceptaron su renuncia, además fue el Coronel Hassine Hamouda quien lo impulsó para dirigir el organismo ‘verde y oro’.

Así, Sulaimán Chagnon llegó a liderar con la máxima prioridad de poner al boxeador en el epicentro de las decisiones y sumarse a las causas más justas, como su apoyo a Nelson Mandela, quien por más de 30 años se enfrentó a la política de segregación del Apartheid en Sudáfrica.

Don José lideró 38 años de actos revolucionarios, contestatarios y comprometidos con las causas más nobles.

Luchó y salió con el puño en alto del cáncer de próstata y también de la diabetes, pero una delicada cirugía para un doble bypass se complicó a finales del 2013 lo que encausó sus últimos alientos, pero dejó una herencia que sigue viva y en constante crecimiento en una comunidad que construyó en todo el mundo con los guantes y el esfuerzo como idioma y la solidaridad como bandera.

“El boxeo es ya un deporte y no un acto de salvajismo legalizado. El boxeo es ya una tierra de profesión, llena de oportunidades auténticas para los hombres del mundo y no una tierra donde reina la explotación del hombre por el hombre mismo; es un oasis de protección para los atletas y no una maraña donde se empuja al ser humano para el morbo y la violencia” - Don José Sulaimán, Presidente vitalicio del CMB