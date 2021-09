FIFA sancionaría a Raúl Jiménez tras negativa de Wolves de cederlo a Selección Mexicana

El mexicano Raúl Jiménez podrá ser sancionado sin jugar este fin de semana con el Wolverhampton Wanderers por no haber acudido a la llamada de la selección para los partidos internacionales de México.



Según establece la regulación de la FIFA, un jugador que no sea liberado por su equipo para jugar con la selección, podría incurrir en una sanción de cinco días sin poder jugar, lo que para Jiménez supondría no poder estar con el Wolves este fin de semana contra el Watford.



La Federación mexicana, como ya ha hecho la brasileña con ocho jugadores de la Premier League, ha pedido a la FIFA que aplique esta regla, debido a que la mayoría de equipos de la Premier se negaron a dejar ir a sus futbolistas a Sudamérica y México, lugares que se encuentran en la lista roja de viajes del Reino Unido.



Esto supone que cualquier persona que viaje a estos países, tendrá que hacer una cuarentena obligatoria a su vuelta al Reino Unido de diez días en un hotel, sin posibilidad de entrenar. Futbolistas como Emiliano Martínez y Emiliano Buendía, del Aston Villa, y Cristian Romero y Giovani Lo Celso, del Tottenham Hotspur, llegaron a un acuerdo con su selección y su equipo para hacer escala en Croacia, país en la lista verde, donde pasarían diez días para evitar la cuarentena en el Reino Unido y poder continuar entrenando.