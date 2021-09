Donald Trump ahora será comentarista de boxeo: debutará en la pelea Holyfield vs Belfort

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, está por iniciar una nueva faceta en la vida, esta vez como comentarista deportivo, pues será el próximo sábado 11 de septiembre cuando debute como anfitrión en la pelea de exhibición de box que sostendrán el estadounidense Evander Holyfield y el brasileño Vitor Belfort.

El magnate de 75 años será quien narre la pelea junto con su hijo Donald Trump Jr., pero no sólo eso, sino que serán anfitriones de los otros tres enfrentamientos que se llevarán a cabo ese día en el Hard Rock de Hollywood, California, informó Triller Fight Club a la cadena deportiva ESPN.

En un comunicado, la empresa organizadora del evento indicó que Donald Trump están ansioso por compartir sus comentarios sobre box con todos los televidentes, pues él mismo ha dicho que es amante "de las grandes peleas y los grandes peleadores".

El expresidente de EEUU se dijo emocionado de comentar la pelea de box. Foto: @JamesNavaCom

Vale recordar que esta pelea significaba el regreso del mexicoamericano Óscar de la Hoya al ring, sin embargo, el llamado Golden Boy enfermó de Covid-19 y tuvo que cancelar su participación. En su lugar fue puesto el también exboxeador profesional Evander Holyfield, quien actualmente tiene 59 años.

De hecho, la esperada pelea de exhibición organizada por Triller Fight Club tuvo que cambiar de sede debido al positivo de De la Hoya, pues originalmente iba a ser en el Staples Center de Los Angeles.

Y aunque este será sin duda el evento estelar, tampoco está de más mencionar que el resto de las peleas también son dignas de verse pues estarán sobre el ring, Tito Ortiz vs Anderson Silva, David Haye vs Joe Fournier y Andy Vences vs Jono Carroll.

Este evento de exhibición, com dijimos, será el sábado 11 de spetiembre a las 15:00 horas (tiempo de México) y se trata de un pago por ver que sólo estará disponible en Estados Unidos.