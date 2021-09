Hijos de Maradona reactivan cuenta de Instagram del astro para rendirle homenaje; así fue el momento

Los hijos del astro argentino del futbol, Diego Armando Maradona informaron que mantendrán activas las redes sociales de su papá para que todos los fans tengan "un lugar donde rendirle homenaje".

En la red social de "El Pelusa" fue publicada una fotografía del futbolista, fallecido el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años, acompañado de un texto del escritor uruguayo, Eduardo Galeano.



"Tus hijos queremos que tu fuego inigualable no se apague nunca. Por eso vamos a mantener activas tus redes, para que todos los que te quieren y admiran tengan un lugar donde poder rendirte el homenaje que vos mereces", dice el texto publicado que acompaña una fotografía en blanco y negro de un joven Maradona.



La cuenta del campeón del mundo en México 1986 cuenta con 6.9 millones de seguidores y estaba inactiva desde el fallecimiento del astro del fútbol.



La publicación incluye también un texto de Galeano: "No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes, fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tanta pasión, que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende".

¿De qué murió Maradona?

El 25 de noviembre de 2020, el mundo del futbol entró en shock después de que distintos medios deportivos confirmara en fallecimiento del astro argentino, Diego Armando Maradona, considerado uno de los mejores futbolistas en toda la historia.

Días antes, el campeón del mundo en México 1986 fue sometido a una cirugía en la cabeza por lo que se encontraba bajo cuidados importantes en su domicilio; hasta el momento se continúan investigando las verdaderas causas del fallecimiento.

Con información de EFE