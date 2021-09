José de Jesús Corona busca seguir inercia triunfal de Cruz Azul

José de Jesús Corona cuenta las horas para volver. El portero y capitán de Cruz Azul está convencido de que hay plantel para ganar más títulos. Pero primero, debe remontar este jueves la semifinal de la Liga de Campeones de la Concacaf ante Rayados.

El cuadro celeste logró coronarse en el torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX y en el Campeón de Campeones de la temporada 2020-2021. No obtiene tres trofeos o más en un año desde 1969.

“Hay que ir paso a paso, hacer valer nuestra casa y superar el obstáculo que significa Monterrey. Ya ganamos la Liga, que era algo muy necesario para el club y para nosotros”, dijo Corona en palabras a El Heraldo de México.

La Máquina tiene una desventaja de 0-1 en el marcador global frente al cuadro regio con el que empató en casa 1-1 en la Jornada 5 del Grita México A21.

Considera que la ausencia y la carga de partidos de algunos compañeros ha pesado, pero que hay ilusión de ser otra vez monarcas de la Concacaf, trofeo que han ganado en seis ocasiones.

“Después de lo que se consiguió la temporada pasada, hay que hacerlo mejor. Se puede avanzar mucho, porque tenemos un grupo muy equilibrado y una gran base”, recalcó.

Luego de su lesión en la mano derecha, que lo ha mantenido alejado de la actividad, durante más de un mes, Corona espera contribuir a mejorar el actual paso de La Máquina, que tiene 10 puntos en ocho jornadas, y es octavo lugar de la clasificación.

“Hemos evolucionado de buena manera. La verdad es que ya tengo ganas de regresar con los compañeros, estoy muy motivado por volver a jugar”, afirmó el arquero.

Reiteró su agradecimiento al club celeste y a los aficionados, y recalcó que se deben a ellos, que los aguantaron durante 23 años sin ganar el trofeo local.

“Pensamos seguir en el camino del esfuerzo, dedicación, entrega, y dar más alegrías. Ojalá que sigan confiando en nosotros, vamos a hacerlo al máximo”, afirmó.

Reconoció el trabajo de sus compañeros del plantel, sobre todo de Orbelín Pineda y Luis Romo, que tienen muchas posibilidades de emigrar al futbol europeo en el mediano plazo.

“Son jugadores de mucha calidad, lo han demostrado en el día a día, y fundamentales para nosotros en este equipo. Me da gusto por ellos, se lo merecen. No nos gustaría perderlos, serían una baja sensible, pero ojalá tomen la mejor decisión para su futuro”, finalizó Corona.

EN NÚMEROS

12, años de JJ Corona con Cruz Azul

5, títulos del portero con la institución celeste

8, goles recibidos por la Máquina en el Grita México A21

El DT Juan Reynoso aceptó que el Cruz Azul debe mejorar su efectividad en ambas áreas.

La Máquina enfrenta el 29 de septiembre al Columbus Crew en la Champions Cup.

El cuadro celeste suma 14 partidos sin perder como local ante Rayados de Monterrey

Liga Campeones Concacaf / Semifinales partido de vuelta / 16 de septiembre / Cruz Azul vs Monterrey (marcador global 0-1) / Estadio Azteca, 21 hrs / Fox Sports 2

MAAZ