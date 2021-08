Un ilusionado Salvador Reyes se inspira en El Cuau y los títulos del América

En estos momentos, la ilusión se concibe con dos visiones al interior del América. Por una parte está la confianza por el liderato en Liga MX, además del pie y medio en la final de la Concachampions, y por otra el sueño que cumple Salvador Reyes como uno de los refuerzos destacados del semestre.

Durante la campaña 2021-22, el futbolista de 23 años cumplió el anhelo de enrolarse en el club que admira desde su infancia, para que hoy, de las cinco anotaciones azulcremas en el Grita México A21, dos lleven su firma y en otras dos asistiera.

Entre sus memorias, tiene presente el temible tridente que hizo su ídolo Cuauhtémoc Blanco junto a Claudio López y Kléber Boas, en 2005, pero lo que más recuerda es el título del Verano 2002, el cual puso fin a una sequía de casi 13 años sin trofeo liguero para el americanismo.

“Siempre veíamos los juegos de las Águilas en casa, con mis hermanos. Recuerdo mucho la final en el Azteca contra el Necaxa. También era cada semana ver los goles del Cuau y festejarlos con mi familia, lo disfrutaba mucho. Con él, El Piojo y Kléber había un equipazo”, contó Reyes en entrevista.

Él posee una gran adaptabilidad en el campo, la cual destaca su técnico Santiago Solari, ya que puede fungir como defensa, extremo, interior, o tiene cualidades hasta para hacerse sentir en el área rival.

“De pequeño fui atacante, era de hacer los goles. Ya en fuerzas básicas jugaba de extremo, pero seguía de delantero (anotó 11 veces con la Sub 20 de 2019 con Monarcas). En Puebla me pusieron de lateral, me gusta defender bien y hacer goles como se ha venido dando”, mencionó.

En un hecho curioso del destino, es homónimo de don Chava Reyes, histórico delantero del Guadalajara, acérrimo rival del América. El joven futbolista menciona que este nombre lo heredó de su padre, a quien llamaron así por petición de sus tíos a su abuelo.

“A mi papá le gustó y qué raro, uno pensaría que a su primer hijo le pondría ese nombre y yo soy el tercero. Se habla mucho de ese nombre, pero yo trato de hacer las cosas bien con mi equipo”, describió.

Su carrera ha dado un importante salto en los últimos años. Incluso, el semestre pasado fue nombrado el mejor en su posición, y eso le dio su boleto a participar en el Juego de Estrellas entre la Liga MX y la MLS de la siguiente semana.

“Todos sabemos que aquí en el América las cosas cambian, cada día se habla del equipo después de cada juego, créeme que sí se siente. La afición ni se diga, es una locura”, finalizó.

Este miércoles, las Águilas visitan La Frontera para medirse ante el FC Juárez, en donde Salvador Reyes busca continuar marcando diferencia con su equipo.

