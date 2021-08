Secuelas de Tokio 2020: México quedó corto

Una cosecha por debajo de todos los pronósticos es la que se obtuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Mientras Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano planificaba que nuestro país superara las cinco medallas obtenidas en Río 2016, Ana Guevara, titular de Conade, estimaba hasta diez preseas y fueron cuatro bronces los logrados en la justa nipona.

Durante el abanderamiento de la Delegación Mexicana, Guevara Espinoza comentó al presidente Andrés Manuel López Obrador que a nuestro país no le iba a ir bien, sino “muy bien en Tokio”, pero los resultados, aunque en misma cantidad de medallas que en Atenas 2004, no se logró una presea de plata, lo que representa la cosecha más baja de los últimos 25 años, pues Atlanta ‘96 fue la última vez que nuestro país no ganó ni una argenta, hasta lo hecho en Tokio 2020.

A pesar de vivir el ciclo olímpico más exitoso de su historia, al ganar el medallero de los Juegos Centrocaribeños de Barranquilla 2018 y ser tercera potencia en los Panamericanos de Lima 2019, el intenso ritmo que vivía México se frenó en los Olímpicos y países como: Brasil (12) Cuba (14) , Ecuador (38), Venezuela (46), Puerto Rico (63), Colombia (66) o Argentina (72) nos superaron en el medallero, donde México culminó en 84.

La diferencia, en los detalles

Los atletas mexicanos dieron el mejor rendimiento alcanzable, en medio de la pandemia de COVID-19 y, además de los cuatro podios, México tuvo siete 4tos lugares, seis 3tos y seis 6tos y fueron pequeños detalles los que hicieron la diferencia entre subir o no al podio.

Entre algunos ejemplos: Carolina Mendoza y Dolores Hernández, quedaron al filo de la medalla en 3 metros sincronizado, por falta de competencias, pues aunque ganaban selectivos nacionales, no fueron a los Panamericanos de Lima 2019 ni al Mundial FINA ese mismo año; Alexa Moreno, invirtió lo ganado con el Premio Nacional de Deportes (más de 500 mil pesos) para comprar sus aparatos, pero con la pandemia cerró su centro de entrenamiento y no pudo entrenar saltos de mayor grado de dificultad; o Alejandra Valencia quedó a doce milímetros de pasar a la ronda de medallas.

Tanto Moreno como Valencia pudieron entrenar en una burbuja sanitaria y perfeccionar esos detalles, pero fue tardía la reacción para crear un espacio salubre ya que el CNAR fungió como tal hasta marzo de 2021.

Los podios perdidos antes de competir

Además de los detalles finos de preparación también se perdieron preseas en el escritorio y casos claros son: ciclismo, beisbol y taekwondo.

La Federación Mexicana de Ciclismo convocó en mayo pasado a un errático proceso selectivo que dejó fuera a Jessica Salazar, una de las mejores arrancadoras del mundo en el velódromo, y México perdió una oportunidad de medalla en la velocidad por equipos, pues la Subcampeona Mundial Salazar fue por cinco años la arrancadora titular del equipo, al lado de Daniela Gaxiola (con quien logró títulos y récords continentales) pero Gaxiola debió competir al lado de Yuli Verdugo y terminaron en 6o lugar en la velocidad por equipos.

En el caso del beisbol, el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a Liga Mexicana de Beisbol, Liga del Pacífico, Conade, ProBeis o dueños de equipos para sumar esfuerzos en lograr un podio olímpico, pero a un mes de los Juegos se anunció el retiro del manager Juan Gabriel Castro, entró en su lugar Benjamin Gil y se convocó de emergencia a jugadores que perdieron todos sus encuentros y fueron eliminados en primera ronda.

Mientras en el taekwondo, en este ciclo olímpico se nombró al ex deportista Alfonso Victoria como entrenador nacional, Victoria ganó el Premio Nacional de Deportes en 2019, por las dos preseas de plata que México logró en los Campeonatos Mundiales de Manchester, Inglaterra, medallas obtenidas por Briseida Acosta y Carlos Sansores con apoyo de los entrenadores Juan Moreno y Young Sun Bang, de forma respectiva. Victoria prometió que México llevaría equipo completo (cuatro taekwondoines) a Tokio 2020 y no sólo no logró la clasificación en todas las plazas, además, por vez primera México regresó de Juegos Olímpicos sin ascender al podio en el taekwondo.

Además, en 2019 el Subcampeón Olímpico Óscar Salazar salió de la Selección Nacional Juvenil, donde fungía como entrenador. Salazar Blanco denunció que el equipo técnico promovió que sus atletas dejaran de hablarle y dejaran de trabajar con él, por lo que se fue a Egipto y apoyó al país africano a ganar dos preseas de bronce en Tokio 2020.

Reacción rápida

Aunque el mundo esperó por cinco años para ver los Juegos de Tokio, faltan solo tres para los Olímpicos de París 2024; una segunda oportunidad en manos de la misma administración federal de este sexenio, en donde Ana Guevara es titular de Conade.

Es poco el tiempo para reajustar el camino y lograrlo además sin un fideicomiso público que ayude al deporte pues en mayo de 2020 la morenista Dolores Padierna propuso ante la Cámara de Diputados cancelar más de 100 fideicomisos públicos, propuesta que el Poder Legislativo aprobó en octubre del 2020 para eliminar entre ellos el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar)

21 Representaciones mexicanas se ubicaron entre los primeros ocho sitios.

7 De los representativos se ubicaron en el 4o lugar en Tokio 2020.

TOKIO 2020 FINALISTAS OLÍMPICOS MEXICANOS

POS. DEPORTE DISCIPLINA NOMBRE

3º Tiro con arco Equipo Mixto Alejandra Valencia y Luis Álvarez

3º Clavados 10m sincro femenil Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez

3º Pesas 76kg. Femenil Aremi Fuentes

3º Futbol Equipo Varonil

4º Gimnasia Salto femenil Alexa Moreno

4º Clavados 3m sincro femenil Carolina Mendoza y Dolores Hernández

4º Clavados 3m sincro varonil Yahel Castillo y Juan Manuel Celaya

4º Clavados 10m sincro varonil Diego Balleza y Kevin Berlín

4º Clavados 10m individual femenil Gaby Agúndez

4º Softbol Equipo Femenil

4º Tiro Deportivo Skeet Jorge Orozco

5º Tiro con arco Recurvo individual femenil Alejandra Valencia

5º Boxeo -81kg. Rogelio Romero

5º Atletismo 20km marcha femenil Alegna González

6º Tiro con arco Recurvo femenil por equipos Alejandra Valencia, Aída Román y Ana Paula Vázquez

6º Clavados 3m individual femenil Aranza Vázquez

6º Clavados 3m individual varonil Rommel Pacheco

6º Clavados 10m individual femenil Alejandra Orozco

6º Ciclismo Velocidad por equipos femenil Daniela Gaxiola y Yuli Verdugo

6º Beisbol Equipo varonil

8º Gimnasia Gimnasia trampolín femenil Dafne Navarro

