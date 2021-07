Los alpinistas Omar Álvarez y Rafael Jaime, tienen una amistad por los cielos

La última voluntad de su padre se convirtió en herencia. Hace tres años, Omar Álvarez se alistaba para dejar las cenizas de su padre en la cumbre más alta de México: el Pico de Orizaba y en su preparación, durante una travesía en el Iztaccíhuatl, se encontró con Rafael Jaime y lo admiró desde el primer instante; así, decidió que ese alpinista y abogado ciego, se convertiría en su compañero para conquistar una alocada hazaña: tocar juntos las cimas más grandes del mundo.

“Buscaba un crack con quien cumplir estos sueños; al ver a Rafa pensé: “¡cómo alguien que no ve pueda estar aquí arriba!” Pero no me atrevía decírselo en el momento, lo busqué por internet, se lo propuse y así inició este gran proyecto: ‘Cordada a Oscuras’”, relató Omar.

Para ‘Rafa’, superar los umbrales de la mente y del dolor son su mayor conquista y entre las cumbres se creaban los escenarios perfectos para superar sus límites.

“No es solo ‘navegar’ con las diferentes formas de pensar; es entender la responsabilidad que tenemos de hacer lo necesario y lo correcto en cada paso; de mis acciones depende que Omar regrese bien con su familia y de sus acciones depende que yo regrese bien con mi familia”.

Al conocer que el reto más grande no estaba entre las rocas, sino en sus propias decisiones, el equipo comenzó l conquista: en 2019 escalaron el Aconcagua para ser la primera cordada con un integrante ciego que toca esa cumbre; tras la pandemia se postergó la travesía, pero este verano el equipo conquistó el retador el Monte Denali, en Alaska; no por su altitud (6 mil 198 msnm), en especial por el complejo ascenso y temperaturas extremas.

“Es tan maravillosa como feroz, la más fría del mundo porque estás a 390 kilómetros del Círculo Polar Ártico; eso es estar a -45°C con vientos extremos de hasta 90 km/h”, explicó Omar, de 41 años de edad.

“Estas a 40°C y en unas horas a -40°C, hay grietas impresionantes, espacio para un solo pie porque hay un voladero cerca…además vas cargando 50 kilos con tu equipo”, relata Rafa de 33 años de edad, quien perdió la vista a los 18.

“No fue fácil, pero tampoco tan difícil. Gracias a mi familia aprendí de pequeño valores y a vivir con esto, a adaptarme el mundo y no esperar que el mundo se adaptara a mí. El deporte fue una terapia y las experiencias que vivo en la montaña me cautivaron tanto que seguí hasta llegar a este reto”.

El siguiente desafío será ‘atacar’ la cima del Monte Everest y rumbo a esta cumbre tomarán como preparación el Kilimanjaro (Tanzania) y el Monte Elbrus (Rusia). “El objetivo concreto es que en marzo 2022 estemos en el Everest y ser nuevamente la primera cordada iberoamericana con un ciego en lo más alto del mundo”, compartió Rafa.

"Desde lo más alto e inhóspito del mundo les decimos: ‘si nosotros podemos ¿qué pretexto tienen?’. El trabajo en equipo dignifica con esfuerzo, confianza, respeto y responsabilidad; toda persona, en cualquier edad y condición puede superar sus ‘montañas’ de vida”, Rafa Jaime, Alpinista mexicano ciego

¿Qué es el Reto Siete Cumbres?

Consiste en llegar a las montañas más altas de cada continente; aunque a América se le divide en lado norte y lado sur y en el reto se incorpora la Antártida. Se ascienden: Aconcagua (Sudamérica), Denali (Norteamérica), Kilimanjaro (África), Elbrus (Europa), Macizo Cinson (Antártida) y Nemangkawi (Oceanía).

RAFAEL JAIME JARAMILLO

24 de junio de 1988

Salamanca, Guanajuato.

Abogado y conferencista

Triatleta ironman, alpinista; primer deportista ciego del mundo que completa un Ultramaratón

OMAR ÁLVAREZ

14 de marzo de 1980

Ciudad de México

Desarrollador de negocios y conferencista

Montañista destacado por escalar paredes de alta dificultad técnica.



